SnowRunner, l’expérience off-road ultime de Saber Interactive et Focus Entertainment, célèbre aujourd’hui la sortie de la deuxième saison de son Year 4 Pass, Season 14: Reap & Sow sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Mac et PC, avec la Nintendo Switch à venir très bientôt.

Disponible gratuitement pour tous les détenteurs du Year 4 Pass, la Saison 14 invite pour la première fois les joueurs en Autriche avec une toute nouvelle région nichée au cœur des Alpes ! Un ensemble de 10 nouveaux autocollants sera également disponible pour tous les joueurs en tant que mise à jour gratuite.

Rénovez un château avant le festival de la Renaissance !

Les autorités autrichiennes ont besoin de vous pour redonner vie aux industries agricoles et touristiques après que d’importants glissements de terrains consécutifs aient dévasté la région. A travers deux nouvelles cartes de 4km², votre mission consiste à remettre l’infrastructure de la région sur pied en rénovant des ponts, en installant des panneaux solaires et en livrant des matériaux pour la rénovation d’un château de la Renaissance au sommet de la montagne. Plus bas dans la vallée, vous aurez pour tâche de venir en aide aux industries forestières et agricoles en récoltant du bois et en cultivant le soja – une première dans SnowRunner.

Pour aider dans vos missions, la Saison 14 “Reap & Sow” s’accompagne de 4 véhicules inédits, dont deux d’une marque faisant ses débuts dans SnowRunner : EarthRoamer. Les EarthRoamer SX et LTI offrent une polyvalence sans précédent à votre flotte de véhicules grâce à leurs capacités de reconnaissance et leurs modules de réparation intégrés. Lorsque vient la moisson, grimpez dans le Futom 7290A et l’Ankatra 1160, deux tracteurs aussi puissants qu’agiles et dotés de grues de série pour vous aider dans vos missions.