MONOPOLY est de retour avec un nouveau look et une expérience de jeu améliorée. Achetez, vendez, échangez des propriétés et développez votre empire dans cette adaptation fidèle du jeu de notre enfance ! Plongez au centre du plateau pour explorer une magnifique ville animée en 3D.

Le jeu est disponible sur l’eShop pour 29€99.

Dix ans après MONOPOLY PLUS, le nouveau jeu numérique MONOPOLY, sous licence de la célèbre société de jouets et de jeux Hasbro, propose des graphismes et un gameplay améliorés qui donnent vie à l’expérience classique du jeu de société avec une ville en 3D entièrement animée. En se déplaçant sur le plateau, les joueurs peuvent admirer le quartier et le voir se transformer sous leurs yeux, du matin ensoleillé aux nuits orageuses. Vous perdez mal ? Retournez le plateau et essayez à nouveau. Explorez chaque recoin de la ville pour découvrir des jetons cachés, et gardez un œil sur M. Monopoly, qui pourrait se cacher en pleine vue !

Profitez de l’ambiance authentique d’une expérience de jeu de société dans le domaine numérique avec votre famille et vos amis. Jouez avec jusqu’à six joueurs en personne ou en ligne pour affronter des magnats de l’immobilier du monde entier. Le jeu numérique MONOPOLY est conçu pour être l’activité parfaite pour une soirée jeu – les joueurs peuvent choisir de partager une seule manette ou que chacun utilise la sienne.

Besoin de changer les choses ? Personnalisez l’expérience MONOPOLY en choisissant vos dés et jetons préférés, ou en élaborant vos propres règles maison. Le jeu numérique MONOPOLY offre plusieurs fonctionnalités qui permettent aux joueurs d’adapter leur expérience de jeu, du Mode Rapide qui force les joueurs à changer de stratégie, au Dé Rapide qui permet une progression plus rapide sur le plateau et des parties plus courtes. Avec de nouvelles façons de jouer et une liste croissante d’éditions culturellement pertinentes, il existe véritablement un MONOPOLY pour tout le monde.

UN PLATEAU QUI PREND VIE

Avec des graphismes dignes de la nouvelle génération et une ville détaillée en 3D, MONOPOLY emmène la franchise emblématique au niveau supérieur.

Déplacez-vous sur le plateau pour explorer la ville et ses différents quartiers, ou espionnez vos adversaires avant votre prochaine action.

Avec un cycle jour/nuit et une évolution de la météo, admirez la ville alors qu’elle passe de journées ensoleillées à des nuits orageuses.

L’EXPÉRIENCE D’UN JEU DE PLATEAU

Ressentez l’essence d’un jeu de plateau dans toutes vos décisions alors que vous achetez, vendez et échangez pour atteindre la victoire.

Vous pouvez à présent manipuler votre pion, le faire se déplacer et sauter. Vous voulez vous venger de votre faillite ? Renversez les pions du responsable ! Vous finissez en prison ? Retournez le plateau entier !

UN INCONTOURNABLE DES JEUX EN FAMILLE

Jouez avec six joueurs maximum dans votre salon ou faites des parties en ligne* pour affronter les autres magnats de l’immobilier du monde entier. MONOPOLY prend aussi en charge le cross-play !

Choisissez de partager une manette avec tous les joueurs ou d’avoir chacun la sienne !

Personnalisez vos dés et découvrez votre pion préféré sous un nouveau jour.

*Une connexion Internet, un compte Ubisoft, un compte Nintendo et un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) sont requis pour bénéficier du multijoueur et des fonctionnalités en ligne.