Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Top Software

01./00. [NSW] Kamaitachi no Yoru x 3 <Kamaitachi no Yoru \ Kamaitachi no Yoru 2: Kangoku Shima no Warabe Uta \ Kamaitachi no Yoru 3: Mikka Tsukishima Jiken no Shinso> <ADV> (Spike Chunsoft) {2024.09.19} (¥3.600) – 23.051 / NEW

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.811 / 6.005.594 (+0%)

03./02. [PS5] Astro Bot <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.09.06} (¥7.255) – 6.967 / 28.521 (-22%)

04./04. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.258 / 1.428.479 (-11%)

05./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.203 / 7.914.922 (-11%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.960 / 3.637.144 (+4%)

07./07. [NSW] Power Pros 2024-2025 <SPT> (Konami) {2024.07.18} (¥7.700) – 4.430 / 292.389 (-7%)

08./10. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 4.156 / 3.631.813 (+17%)

09./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.949 / 5.587.522 (+0%)

10./08. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 3.758 / 5.415.264 (-11%)

Kamaitachi no Yoru est une série de jeux vidéo de type visual novel créée par Chunsoft (aujourd’hui Spike Chunsoft). Ces jeux sont principalement centrés sur des récits de mystère et de suspense, souvent dans un cadre d’enquête où le joueur doit découvrir la vérité derrière un crime ou une série d’événements inquiétants. Le titre lui-même, « Kamaitachi no Yoru » (かまいたちの夜), se traduit par « La Nuit du Kamaitachi », une créature mythologique japonaise associée à des attaques mystérieuses. La série Kamaitachi no Yoru est considérée comme l’une des pionnières du genre des sound novels et des visual novels au Japon. Elle a influencé de nombreux jeux dans ce genre en se concentrant sur une forte atmosphère, une narration non linéaire et des mystères captivants. Bien qu’elle soit relativement peu connue à l’international en raison de l’absence de localisation officielle pour la plupart de ses titres, elle jouit d’un statut culte au Japon, ce qui explique les chiffres de ventes surprenants de la semaine.

1. Kamaitachi no Yoru (1994)

Le premier jeu de la série est sorti sur Super Famicom (Super Nintendo) en 1994 et est l’un des premiers exemples de sound novel, un sous-genre de visual novel. Dans ce jeu, le joueur incarne un personnage qui, avec sa petite amie, se rend dans un chalet isolé pour des vacances d’hiver. Rapidement, des événements étranges et terrifiants commencent à se produire, y compris un meurtre mystérieux. Le joueur doit naviguer dans différents scénarios en fonction des choix effectués au fil de l’histoire, ce qui peut mener à différentes fins.

Le jeu est célèbre pour ses multiples embranchements et fins, ce qui offre une rejouabilité considérable. Les thèmes incluent le meurtre, la trahison, et des éléments surnaturels.

2. Kamaitachi no Yoru 2: Kangoku Shima no Warabe Uta (2002)

La suite, Kamaitachi no Yoru 2, est sortie sur PlayStation 2 en 2002. Le cadre de cette suite change un peu : cette fois, l’intrigue se déroule sur une île mystérieuse appelée « Île de la Prison ». Un groupe de personnes se retrouve sur cette île, et une fois de plus, une série de meurtres commencent à se produire. Le joueur doit, comme dans le premier jeu, démêler les faits et résoudre le mystère derrière ces assassinats.

Cette suite conserve les éléments de visual novel du premier jeu tout en améliorant les graphismes et l’interactivité. Il introduit également des personnages plus complexes et une intrigue plus élaborée, avec des thèmes qui mêlent encore mystère, horreur, et suspens.

3. Kamaitachi no Yoru 3: Mikka Tsukishima Jiken no Shinso (2006)

Le troisième opus, Kamaitachi no Yoru 3, est sorti en 2006 sur PlayStation 2. L’histoire suit un nouveau groupe de personnages, et le cadre se déroule cette fois dans un bâtiment sur une île, où des incidents étranges et violents surviennent. L’intrigue s’articule autour d’une enquête sur une série de crimes qui se sont déroulés sur une période de trois jours. Le joueur est chargé de découvrir la vérité derrière les événements survenus sur « Tsukishima » en interrogeant les témoins et en explorant différentes perspectives.

Comme ses prédécesseurs, le jeu offre plusieurs embranchements narratifs, permettant au joueur de débloquer différents scénarios et fins en fonction de ses choix. Kamaitachi no Yoru 3 a été bien accueilli pour ses améliorations en termes de narration et de graphismes.

