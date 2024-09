Cult of the Lamb: Pilgrim est une toute nouvelle aventure qui se déroule dans l’univers à la fois mignon et sombre de l’immense succès indé Cult of the Lamb, dans un format physique qui lui va à merveille.

Ce magnifique comic book bénéficie de la plume acérée du scribe en chef du jeu, JoJo Zhou, assisté aux dessins en couleur par l’artiste reconnu Carles Dalmau (Cult of the Lamb, Soma, Lucid Lucy). Il verra le jour en deux formats démoniaques : livre de poche (paperback) et livre relié deluxe (hardcover).

En faisant l’acquisition de l’édition deluxe, vous profiterez évidemment du livre mais également d’une foule de bonus sur le thème de l’Agneau comme des cartes postales, une planche de stickers ainsi qu’une carte pliable des Lands of the Old Faith.

L’histoire suit les aventures de Jalala et Rinor, deux pionniers qui explorent ces territoires désolés à la recherche d’un refuge pérenne. Sur leur route, ils croiseront des cultistes en quête de nouveaux sacrifices, des créatures terrifiantes en chasse de leur prochain repas ou encore des colporteurs de champignons… sans parler des rumeurs à propos d’une bête furieuse et assoiffée de sang qui erre dans les environs !

Choisissez votre propre destinée en explorant les Lands of the Old Faith, rencontrez des têtes connues et des nouveaux venus et levez le voile sur des mystères inimaginables pour le commun des mortels.

Cult of the Lamb: Pilgrim, qui prend vie sous le pinceau lumineux du vénéré Carles Dalmau (Cult of the Lamb, Soma, Lucid Lucy), est un hommage vibrant à Cult of the Lamb, dont il prolonge l’univers iconoclaste pour le plus grand bonheur des fans de la première heure comme des nouveaux venus.

Cult of the Lamb: Pilgrim est en vente dès maintenant sur http://merch.devolverdigital.com. Sa sortie est attendue pour le mois de février 2025.

L’édition standard coûte £18 tandis que l’édition deluxe est vendue £28.