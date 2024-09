– Accompagnée par les artistes originaux de la licence, l’équipe de Leikir se confie sur la réalisation de cette relecture d’un mythe –

L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le développeur Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) diffusent aujourd’hui une nouvelle vidéo consacrée à Metal Slug Tactics, l’adaptation en RPG tactique de l’un des monuments du jeu d’arcade. Metal Slug Tactics sortira cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Cette vidéo donne l’occasion à Leikir Studio de se plonger dans les souvenirs d’enfance de ses membres, à l’époque où chacun découvrait la série dans les salles d’arcade enfumées. L’équipe partage un amour immense pour l’univers de Metal Slug, qu’elle espère transmettre, avec l’aide de Dotemu, à celles et ceux qui découvrent la licence comme aux fans de la première heure.

Les combats de Metal Slug Tactics se déroulent en vue isométrique, une approche totalement nouvelle pour une licence habituée au défilement latéral, duquel il tire notamment sa renommée mondiale. Ce changement de perspective affecte autant le gameplay que l’aspect visuel du jeu, sur lequel Leikir Studio a travaillé en collaboration avec les pixel artistes originaux : l’objectif de ce partenariat artistique, entre professionnels d’hier et d’aujourd’hui, est de capturer l’essence de la série en proposant des graphismes détaillés, somptueux et éclatants. Cette bande-annonce revient également sur l’introduction d’éléments originaux qui contreviennent aux conventions de la série, comme la dimension tactique, la randomisation pour booster la rejouabilité, les compétences à débloquer et la progression orientée roguelite. Tout cela constitue une façon unique et créative de profiter de l’univers de Metal Slug.

Les personnages emblématiques de Metal Slug sont évidemment de retour, armés de pouvoirs uniques qui retranscrivent à merveille leur personnalité et offrent à chacun une approche spécifique du combat. Les nouvelles mécaniques, comme les attaques synchronisées qui récompensent le placement intelligent de ses troupes, ainsi que la base de repli façon armurerie où l’on sélectionne les unités à envoyer au combat, transposent parfaitement l’esprit run-and-gun dans le nouveau costume de RPG tactique revêtu par la licence. L’ADN de Metal Slug est au cœur du projet Metal Slug Tactics.

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics offre une esthétique ébouriffante dont le pixel art ciselé et les animations délicieuses constituent la substantifique moelle. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tactics entend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, faites face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Sa bande originale est notamment composée par Tee Lopes, qui a déjà œuvré sur TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania ou encore sur le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire.