Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Super Mario Party Jamboree (17 octobre)

Prenez part à la fête dans Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch ! Rassemblez vos proches et préparez-vous à faire rouler les dés sur sept plateaux, dont cinq totalement inédits. Affrontez-vous dans un nombre record de mini-jeux, et découpez, tranchez et assemblez dans de tout nouveaux modes de jeux basés sur les mouvements !

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven (24 octobre)

Le cinquième opus de la franchise SaGa, sorti en 1993, revient sous la forme d’un remake intitulé ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN ! Embarquez pour une aventure haletante qui plaira autant aux nouveaux joueurs qu’aux fans de longue date. Vous y trouverez des éléments SaGa classiques et novateurs, des voix en japonais et en anglais, des compositions réarrangées, et bien plus encore !

Il y a longtemps, des guerriers appelés les Sept Héros luttèrent pour le salut de l’Humanité. Ils finirent par devenir des parias lorsque les autres Anciens commencèrent à craindre leur puissance et les bannirent dans une autre dimension. Leurs exploits perdurèrent au fil du temps sous la forme de légendes annonçant le retour des Héros lorsque le monde aurait besoin d’eux… Fidèles à leur légende, les Héros sont réapparus… Cependant, corrompus par leur long exil, ils cherchent désormais à se venger. Incarnez l’empereur d’Avalon et repoussez les légions de monstres envahissant vos terres sur les ordres des Héros. Défendez votre empire sur plusieurs générations, étendez-le et vainquez chacun des Sept Héros assoiffés de vengeance pour sauver le monde !

■ Personnages et succession impériale

Faites équipe avec des personnages appartenant à plus de 30 classes différentes et à diverses races et professions, chacune ayant ses armes de prédilection, ses capacités et ses tactiques. Choisissez un empereur ou une impératrice parmi tous ces candidats capables d’hériter du trône et de devenir le prochain protagoniste.

Les connaissances et les compétences des empereurs et impératrices précédents sont transmis aux nouveaux élus grâce à la magie de transmission, qui tisse des liens pérennes entre vos personnages et vous.

■ Scénario libre

Le jeu est doté d’une structure originale qui propose diverses expériences narratives en fonction de vos choix et des objectifs que vous vous fixez en premier, de la façon dont vous étendez votre empire à l’ordre dans lequel vous affrontez les Sept Héros. Vos actions et vos décisions auront un impact considérable sur le parcours de votre protagoniste.

■ Combats

Le système de combat au tour par tour a été amélioré et se présente désormais sous la forme d’une chronologie. Retrouvez toutes les mécaniques SaGa classiques, comme les lueurs d’inspiration (Glimmers), qui vous permettent d’acquérir de nouvelles capacités en plein combat, et les formations, qui confèrent des avantages à l’équipe en fonction de sa composition. Le remake introduit également les attaques coordonnées, qui vous permettent d’attaquer en équipe pour renverser le cours du combat !

■ Graphismes

Les personnages 2D en pixel art du jeu original ont été remodelés en 3Dn mais ils ont conservé leur apparence charmante et familière inspirée par les magnifiques illustrations de Tomomi Kobayashi. Les villes et les donjons affichent désormais des structures retravaillées.

■ Paramètres de difficulté

Choisissez parmi les trois difficultés proposées ; Facile, Normal et Difficile (classique) ; en fonction de vos préférences.

Le niveau Facile vous propose une expérience axée sur l’histoire et mettant moins l’accent sur les combats, tandis que le niveau Normal est conseillé pour les personnes expérimentées en RPG en quête d’une partie équilibrée. Le niveau Difficile (classique) est parfait pour les personnes qui recherchent l’expérience brutale mais gratifiante de la version originale de 1993.

■ Musique et voix

Kenji Ito, le compositeur de ROMANCING SAGA 2, revient vous présenter une superbe bande originale remplie de nouveaux arrangements ! Vous pouvez passer de la musique originale aux nouvelles versions depuis l’écran des Options.

De plus, toutes les cinématiques de ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN ont désormais des voix anglaises et japonaises !

SONIC X SHADOW GENERATIONS (25 octobre)

Shadow the Hedgehog revient avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une nouvelle collection offrant deux expériences uniques ! Incarnez Shadow et découvrez ses nouvelles capacités attestant qu’il est l’unique être suprême ! Foncez à travers les niveaux marquants de sa vie, découvrez des secrets et déverrouillez des pouvoirs pour sauver le monde de Black Doom. SONIC X SHADOW GENERATIONS inclut un remaster complet du célèbre SONIC GENERATIONS, une aventure à travers le temps proposant des niveaux emblématiques en 3D et 2D retravaillés avec des graphismes améliorés et du contenu bonus.

Le retour de Shadow

Dans cette nouvelle histoire, Black Doom refait surface et menace encore de conquérir le monde. Shadow doit revivre son passé, affronter des souvenirs douloureux et débloquer des pouvoirs pour sauver le monde.

Shadow renaît

Maîtrisez les pouvoirs de Doom de Shadow pour vaincre vos ennemis et triompher de parcours ardus. Surfez sur l’eau, survolez les obstacles et arrêtez le temps avec le Chaos Control !

Un voyage à travers le temps et les dimensions

Retrouvez les niveaux emblématiques des aventures de Shadow et foncez à travers des niveaux en 3D et 2D distordus par Black Doom, tandis que Shadow tente de réparer le cours du temps et de déjouer ses projets diaboliques.

Un nouvel Espace blanc à explorer

Parcourez un univers inspiré par Sonic Frontiers. Avec ses nouveaux pouvoirs, Shadow pourra poursuivre son exploration et découvrir des secrets disséminés un peu partout !

Une aventure grisante à travers le temps

Le passé rencontre le présent dans SONIC GENERATIONS ! Le Dr. Eggman fait équipe avec sa version du passé et le mystérieux Time Eater ! Ils propulsent Sonic et ses amis à travers le temps afin d’effacer leurs défaites et réécrire l’histoire. À présent, les Sonic classique et moderne doivent s’unir pour vaincre ce trio et restaurer le cours du temps !

Le meilleur des deux mondes, remasterisé

Foncez à travers les niveaux emblématiques en 3D et 2D des jeux Sonic, sublimés par des graphismes améliorés et des cinématiques retravaillées.

Plus d’objets à collectionner, du contenu bonus et bien plus !

Sauvez les Chao cachés, atteignez le meilleur score au flipper dans Casino Night et retrouvez des visuels inédits, de la musique et plus encore au musée !

Ys X: Nordics (25 octobre)

Plongez-vous dans une aventure en haute mer riche en action et en exploration dans Ys X: Nordics ! Bravez les périls d’Obelia Gulf en incarnant Adol Christin et sa surprenante alliée, la pirate Karja Balta, tandis qu’ils tentent de sauver les habitants du golfe des mystérieux monstres immortels connus sous le nom de Griegr.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream (7 octobre)

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream est une nouvelle aventure lancée à l’occasion des 10 ans de la série de jeux SWORD ART ONLINE ! Galaxia, un nouveau système permettant aux joueurs de revivre les événements du passé, vient d’être intégré à ALfheim Online. Malheureusement, il devient incontrôlable et se met à happer des joueurs venus de lieux et d’époques différentes ! S’il veut restaurer le temps et l’espace, Kirito devra s’associer à ses amis disparus… mais aussi ses ennemis. Dotés chacun d’un rôle spécifique sur le champ de bataille, les personnages de SAO issus d’arcs différents s’unissent pour la bonne cause. Rassemblez 20 joueurs venus de partout dans le monde pour former 1 à 5 groupes de 4 joueurs et lancez-vous dans l’action en coop multijoueur ! Comme dans tous les jeux de la saga SWORD ART ONLINE, formez un groupe de raid et allez affronter ensemble des boss d’une puissance terrifiante ! La clé du succès réside dans votre préparation !

Europa (11 octobre)

Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d’une utopie déchue, et découvrez l’histoire du dernier humain vivant. Europa est un jeu apaisant d’aventure, d’exploration et de méditation. Au fur et à mesure de vos déplacements, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, vous propulsant plus loin dans l’air jusqu’à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel.

Un monde époustouflant de lacs, de prairies et de montagnes à explorer, parsemé des vestiges d’une civilisation déchue.

Un mouvement fluide qui vous permet de planer sereinement d’un boost à l’autre, en augmentant la puissance et le mouvement au fil du temps.

Découvrez des secrets, résolvez des énigmes, et évitez les dangers cachés dans les ruines.

Une histoire profonde sur la croissance et la relation de l’humanité avec la nature.

Bob L’éponge: Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu (4 octobre)

Fans de Patrick, préparez-vous car Bikini Bottom devient votre terrain de jeu en monde ouvert ! Vous pouvez sauter en parachute (sans parachute évidemment) avec un simple parasol, chercher des trésors enfouis dans la Décharge, ou donner libre cours à vos envies de destruction dans la Salle de défoulement de Mme Puff. Utilisez presque tout ce que vous trouvez, depuis l’Aspira-Souffleur jusqu’à une bombe de peinture, pour rendre ce monde plus Patrick. Relevez des défis que seul Patrick accepterait, préparés par Bob l’éponge, Sandy Écureuil, M. Krabs et d’autres encore. Devenez la star principale de cette aventure déjantée, réalisez vos idées les plus folles et créez des scènes de chaos improbables tout autour de vous !

VOICI PATRICK ! – Créez le chaos autour de vous dans le monde ouvert de Bikini Bottom.

AMUSEZ-VOUS AVEC LA PHYSIQUE – Prenez des objets et déplacez-les pour provoquer des situations improbables !

UN STYLE DE VEDETTE – Déverrouillez des nouvelles tenues pour Patrick lors de vos aventures.

TOUT LE MONDE EST LÀ – Jouez avec Bob l’éponge, Carlo, Sandy, et bien d’autres.

Sky Oceans: Wings for Hire (10 octobre)

Une histoire touchante, un message universel…

Retrouvez le charme des RPG classiques dans une histoire touchante sur le sens de la vie. Endossez le rôle de Glenn Windwalker et rassemblez votre équipe de pirates pour combattre l’Alliance.

Des combats aériens au tour par tour

Affrontez vos adversaires en plein ciel dans des combats aériens au tour par tour. Planifiez vos attaques et adaptez votre stratégie en fonction des situations !

Formez votre groupe et personnalisez vos vaisseaux

Composez une équipe de pirates de l’air et améliorez vos vaisseaux avec de nouveaux pouvoirs en progressant dans l’histoire ! Gérez vos ressources et agrandissez vos vaisseaux de façon stratégique. Serez-vous à la hauteur, capitaine ?

Un monde rempli de merveilles les graphismes proposent des environnements variés et des personnages inoubliables. Découvrez de nouvelles villes et cultures et apportez-leur votre aide pour gagner leur loyauté.

Bande-son orchestrale originale

Une magnifique bande-son orchestrale vous accompagne dans votre aventure.

Goldorak Le Festin des Loups (10 octobre)

(UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves)

Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon. Avec l’aide d’Alcor, le prince d’Euphor va sans cesse repousser les attaques de Véga et combattre ses terribles robots, les Golgoths, envoyés pour le détruire. Incarnez Actarus et son colossal robot à travers des combats épiques aux multiples gameplays: Pilotage du « Spazer » (module volant dans lequel se loge Goldorak), shoot-them-up vertical dans l’OVTerre d’Alcor et action/combat à la 3ème personne en contrôlant Goldorak.. Utilisez ses attaques iconiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Golgoths et sauver la terre.

– Pour la toute première fois, incarnez Goldorak et Actarus dans ce jeu d’action/aventure totalement dédié au colosse métallique.

– Exécutez et améliorez les célèbres attaques incontournables du robot géant.

– Retrouvez tous les personnages, les lieux iconiques et ennemis de la série TV.

– Une nouvelle expérience de jeu s’offre à vous grâce aux multiples phases de jeu : Action/Brawler, Shoot à la 3e personne, Shoot them up et exploration.

– La musique iconique de la série a été remastérisée et vous accompagnera tout au long du jeu

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon (17 octobre)

Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.

Une aventure fidèle à l’album et haute en couleurs

– Riche de toutes les facettes de l’univers de Tintin et d’une histoire pleine de rebondissements qui fait partie du grand héritage créatif d’Hergé, ce jeu vous plonge au cœur d’une Égypte mystérieuse et d’autres contrées d’une beauté infinie. « Les Cigares du Pharaon » est le quatrième album de la série des Aventures de Tintin.

Un jeu riche en aventures

– Rejoignez Tintin dans des phases d’action et de réflexion et tentez d’élucider une affaire de trafic international de stupéfiants en explorant l’Orient, un temple antique, un morceau de désert, le tréfonds d’une jungle luxuriante ou d’autres lieux parsemés d’embûches.

Une multitude de gameplays différents

– Un gameplay unique et innovant combinant tous les meilleurs éléments des jeux d’aventure et d’investigation. Un jeu qui vous invite à revêtir votre costume d’enquêteur / reporter : rechercher, infiltrer pour trouver des indices et résoudre des énigmes à l’aide de dialogues d’enquête somptueusement enrichis de séquences vidéos haletantes.

– Enigmes, phases de recherche ou d’infiltration, courses-poursuites en avion ou en voiture, dialogues d’enquête… un gameplay unique et innovant, pour permettre à chacun de vivre l’aventure comme un vrai reporter !

Card-en-Ciel (24 octobre)

Card-en-Ciel est un jeu de cartes roguelite avec plus de 300 cartes différentes et 50 chansons uniques ! Incarnez Neon, le « Détective à la chaise gamer » célèbre pour ses enquêtes sur les crimes du net. Il est confronté à une nouvelle affaire étrange lorsqu’il plonge dans l’univers d’un jeu en cours de développement.

■Histoire

Dans le monde du jeu de réalité virtuelle en immersion totale Rust Tactics, des personnages d’autres jeux vidéo commencent à apparaître et agir de leur propre chef.

Lorsqu’un membre de l’équipe de développement, Ancie, demande de l’aide, Neon, le « Détective à la chaise gamer » entre en action pour résoudre le mystère dans le monde numérique.

Aventurez-vous dans les jeux transformés en donjons, rencontrez des héros et des héroïnes, forgez des amitiés et sauvez le monde du jeu !

« Préparez-vous à un spectacle prismatique ! »

■Explorez les donjons virtuels de ce roguelite !

Card-en-Ciel propose plus de 10 donjons différents, chacun présentant un univers de jeu distinct ! Vous rencontrerez et collecterez différents personnages dans chacun d’entre eux tout en voyant l’histoire se dérouler.

Chaque donjon offre sa propre expérience de roguelite. Vous commencerez donc avec un deck de base et accumulerez des cartes pour construire des combos et synergies propres à ce donjon. Et les règles changent si vous choisissez une difficulté plus élevée, pour que chaque plongée dans un donjon reste originale !

■Chaque carte est un personnage à part entière !

Card-en-Ciel comprend plus de 300 cartes différentes représentant des personnages de jeux vidéo de l’univers du titre, chacun avec sa propre personnalité.

Les cartes sont entièrement vocalisées, que ce soit lorsque vous les gagnez ou lorsque vous utilisez leurs capacités spéciales en combat. Elles réagissent même lorsque vous vous illustrez au combat ou que vous êtes en difficulté, et parlent à leurs amis et ennemis lorsqu’elles sont inactives ! Les personnages de vos cartes prennent vie grâce au « système d’étude des liens » de Card-en-Ciel.

En plus des protagonistes de jeu de l’univers de ce titre, les personnages d’autres licences INTI CREATES sont également présents sur les cartes !

■Les puissantes muses apportent leur soutien avec 50 chansons uniques !

Les cartes spéciales représentant des « muses » commencent à chanter en combat lorsque vous remplissez les conditions requises, vous accordant de puissants effets en plus des capacités normales de vos cartes.

■Appréciez une histoire riche !

Après avoir vaincu un donjon, vous aurez accès à 10 niveaux de difficulté supplémentaires. Ces modes plus difficiles renforcent non seulement les ennemis, mais ajoutent de nouvelles règles que vous pourriez même utiliser à votre avantage pour affronter les ennemis les plus coriaces.

En plus du mode histoire, vous pouvez affronter d’autres joueurs en JcJ en temps réel, ou défier un donjon quotidien pour vous classer dans les classements en ligne !

Arsène Lupin – Voleur un jour (17 octobre)

Dans ce jeu d’aventure et de réflexion, plongez dans une aventure captivante et explorez la jeunesse, les amours et les crimes du célèbre gentleman cambrioleur. Redécouvrez ses histoires les plus célèbres, en incarnant à tour de rôle Lupin mais également le détective Ganimard, son infatigable némésis, offrant des perspectives uniques sur ces histoires légendaires telles que « L’Arrestation d’Arsène Lupin’ et « Herlock Sholmes arrive trop tard ».

-PLONGEZ DANS UN RECIT DE LÉGENDES

Joignez vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu’ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin et vivez-les sous de nouvelles perspectives inédites.

-L’UNIVERS ARTISTIQUE DE LUPIN

Explorez de magnifiques illustrations tirées d’ouvrages qui prennent vie, et rencontrez des personnages hauts en couleur tout droit sortis des récits de Lupin, alors qu’il raconte ses propres escapades avec une touche dramatique et théâtral.

-MAÎTRISEZ L’ART DU VOL

Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités lors de passionnantes escapades criminelles, en veillant à conserver une longueur d’avance sur la loi.

-ENQUÊTEZ ET DÉDUISEZ

Voyez les histoires sous un tout nouveau jour en enfilant les bottes de Ganimard à la recherche de preuves. Interrogez des suspects et établissez des chronologies en reliant les points afin de traquer et capturer votre légendaire adversaire.

Shadows of the Damned: Hella Remastered (31 octobre)

Incarnez Garcia Hotspur dans son périple diabolique et sauvez sa dulcinée des griffes du seigneur des Enfers. Garcia est chaud bouillant et les flammes infernales paraîtront glacées en comparaison !

– Un road trip bouillant, maléfiquement tordu et fiévreusement immonde qui mêle amour et haine.

Rejoignez le rustre Garcia Hotspur et Johnson, son compagnon squelettique, tandis qu’ils traversent les profondeurs des Enfers. Leur mission : sauver l’amante de Garcia, Paula, des griffes de Fleming, le seigneur des Enfers. Déchaînez l’esprit du rock’n’roll au cœur du paysage cauchemardesque des Enfers.

– Traversez des niveaux diaboliquement funky en utilisant les pouvoirs de la lumière et des ténèbres.

Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres pavent votre chemin. Les démons prennent confiance dans le noir comme s’ils étaient à une rave-party, mais ils s’affaiblissent une fois exposés à la lumière.

– Du contenu exclusif unique pour ce remaster

4 tout nouveaux costumes : Mettez-vous sur votre 31 pour botter des fesses démoniaques. Après votre première partie, conservez vos progrès dans le mode New Game Plus et passez une éternité à faire des Enfers un lieu invivable.

– Un classique devenu jeu culte signé par les esprits les plus créatifs du jeu vidéo.

Un jeu de tir à la troisième personne concocté par les légendes du jeu vidéo Goichi Suda (No More Heroes, Killer7, etc.) et Shinji Mikami (Resident Evil, God Hand, etc.).

Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent (18 octobre)

Mutants et humains traînaient ensemble à New York quand Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello découvrirent plusieurs cargaisons d’une substance gluante, le mutagène, qui contaminaient des zones de la ville. Cela ne semblait pas si terrible avant qu’ils ne réalisent que de nouveaux mutants, les Mewbies, émergeaient de cette pagaille. Tous les Mewbies ne sont pas méchants, certains sont seulement égarés, mais les habitants ne se sentent plus en sécurité. Rejoins les légendaires frères Tortues dans les égouts et plonge dans cette nouvelle aventure incroyable. Grâce aux reportages d’April et aux conseils de Splinter, équipe-toi pour combattre le crime et perce le mystère d’une saga épique entre chaos et justice ! Embarque dans une épopée en mode solo ou en coop pour faire changer d’avis les habitants, livre ces pizzas à temps et essaie de ne pas les manger en route.

CHOISIS TA TORTUE ET MAÎTRISE TES COMPÉTENCES DE NINJA – Incarne les frères légendaires, Raphael, Michelangelo, Leonardo et Donatello.

TRAÎNE DANS LE QUARTIER ET DANS LES ÉGOUTS – Aide les habitants, trouve les Mewbies, livre des pizzas et crée ta collection de graffitis.

RELEVEZ LE DÉFI ENSEMBLE – Fais équipe avec un ami en coop local à deux joueurs.

INSPIRÉ PAR LE FILM – Prolonge le chaos à la recherche des Mewbies.

PICROSS Records of The Shield Hero (3 octobre)

L’anime « The Rising of the Shield Hero » débarque en puzzle ! Collaboration entre Picross et la série animée « The Rising of the Shield Hero ». Mode épisode ajouté pour les fans de « The Rising of the Shield Hero ». Revivez les aventures de Naofumi, Raphtalia et Filo tout en résolvant des puzzles. Retrouvez les quatre modes de jeux classiques Picross, Mega Picross et Color Picross de la série Picross S, ainsi que de grands puzzles dans les modes Clip Picross et Extra. Résolvez 166 puzzles Picross et autant en Mega Picross, 4 puzzles Clip Picross de 40 morceaux chaque pour un total de 175, 47 puzzles Color Picross et enfin 8 puzzles Extra. Picross (« Picture Crossword ») est le nom d’un genre de puzzle consistant à remplir une grille à l’aide d’indices sous forme de chiffres. Les règles sont simples, faciles à comprendre, et à la portée de n’importe qui.

Core Keeper (29 octobre)

Attiré par une mystérieuse relique lors d’une mission d’exploration, vous vous réveillez dans une ancienne caverne regorgeant de créatures, de ressources et de bibelots. Arriverez-vous à survivre dans ce monde souterrain ? Découvrez des reliques, exploitez des ressources, construisez une base et fabriquez de l’équipement pour survivre et élucider le mystère du Cœur. Combattez des monstres et découvrez des secrets cachés. Cultivez des plantes, pêchez, inventez de nouvelles recettes et explorez un vaste monde souterrain dans cette aventure ouverte pour 1 à 4 joueurs.

Exploitez des ressources

Explorez une immense grotte aux ressources infinies. Exploitez des minerais, et découvrez des objets cachés, et survivez dans un monde généré procéduralement.

Découvrez un ancien monde

Explorez des biomes et combattez des créatures dans un vaste écosystème souterrain. Parcourez un monde sombre et affrontez des monstres gigantesques afin de mettre la main sur les objets nécessaires pour résoudre le mystère du Cœur.

Fabriquez des objets et de l’équipement

Personnalisez votre explorateur et fabriquez des objets, des protections et de l’équipement pour vous aventurer toujours plus loin dans les cavernes. Fabriquez une pioche pour exploiter des ressources, construisez des ponts pour franchir des lacs souterrains, et posez des torches et des feux pour éclairer les ténèbres qui vous entourent.

Cultivez des plantes, pêchez et cuisinez

Plantez les graines ramassées lors de vos aventures et trouvez le coin de pêche parfait pour attraper une myriade de poissons uniques. Ensuite, combinez les produits de vos cultures et de votre pêche en découvrant des recettes délicieuses aux effets inattendus.

Bac à sable pour 1 à 4 joueurs

Survivez seul ou jouez en ligne avec sept autres joueurs au maximum. Travaillez ensemble pour récolter des ressources, combattre, cultiver des plantes, fabriquer des objets et survivre. Spécialisez-vous dans un rôle pour aider vos amis explorateurs à dompter l’environnement hostile.

Dungeons 4 – Nintendo Switch Edition (17 octobre)

Le Mal absolu et sa fidèle *tousse* servante, l’elfe noire Thalya, reviennent dans Dungeons 4 pour triompher une fois de plus des forces du bien. Construisez un donjon douillet et confortable pour répondre aux besoins de vos créatures et régnez sur elles, puis envoyez-les dans le Surmonde pour rappeler gentiment aux bonnes gens qui y vivent que c’est le Mal absolu qui règne. Rassemblez votre Malfaisance de façon nouvelle et dynamique et déchaînez-la sur les forêts et les plaines verdoyantes du Surmonde pour les faire basculer du côté obscur. Mais veillez à ce que votre donjon soit bien sécurisé par des pièges et défendu par vos créatures, car ces satanés héros ne se tourneront pas les pouces pendant que vous transformez leur terre en un paradis de vacances des plus agréables pour le Mal absolu.

Mais quel est ce bruit ? « De l’or, de l’or, de l’or et des pierres précieuses, de l’or, des pierres précieuses et de l’or ! » L’ancienne chanson résonne dans tout le monde souterrain, accompagnée du bruit des marteaux et des haches. Les Nains sont arrivés pour réclamer leur part des abondantes ressources et, avec les Elfes et les Humains du Surmonde, ils envoient des équipes de raiders pour trouver le cœur du Donjon.

Dungeons 4 – Nintendo Switch™ Edition vous livre du Bien, avec une tenue » Princesse » exclusive pour Thalya, une nouvelle option de tenue pour les Grouillots et un skin unique pour votre salle du trône, ainsi que le » pack deluxe » comprenant la carte » Assaut sur Dollaran « , les apparences pour Thalya et la Main maléfique, la bande-son officielle et l’artbook numérique.

Suivez la Voie du Mal : Dungeons 4 – Nintendo Switch™ Edition propose 20 missions entièrement vocalisées (jouez à pile ou face avec votre Narrateur) et délicieusement maléfiques, ainsi que plusieurs cartes d’escarmouche pour ceux qui recherchent du défi.

Changez le monde : Établissez votre base maléfique sur les vastes cartes du Surmonde et préparez-vous à répandre votre Malfaisance dans l’immense Surmonde, en faisant basculer les environnements luxuriants du côté obscur.

Tout est meilleur avec les nains : Les nains sont arrivés pour construire leurs forteresses souterraines, ces petits bonshommes rustiques rivalisent avec le Mal en perpétuelle expansion pour l’espace et les ressources.

Le Mal à multiples facettes : le système de perk de Thalya place de nouveaux pouvoirs impressionnants entre ses mains impatientes.

Travaillez ensemble, tuez ensemble : le mode coopératif à 2 joueurs permet aux deux joueurs de gérer un donjon ensemble. Toutes les cartes du mode Escarmouche et de la Campagne sont jouables en coopération.

Maléfique : Dungeons 4 – Nintendo Switch Edition est livré avec une tenue exclusive » Princesse » pour Thalya, de nouvelles apparences pour les Grouillots et votre salle du trône, ainsi que le » pack deluxe » comprenant la carte » Assaut sur Dollaran « , les apparences pour Thalya et la Main du mal, la bande-son officielle et le livre d’art numérique.

Skautfold: Into The Fray (4 octobre)

Incarnez l’un des cinq Chevaliers de l’Impératrice Éléonore. Enquêtez sur la disparition d’un membre de la famille impériale et sur une faction rebelle. Parviendrez-vous à repousser la Brume ? Into the Fray est un jeu de tir frénétique inspiré de Doom et de Dark Messiah aux combats rapides, sanglants et grisants. Utilisez l’environnement à votre avantage et démêlez une histoire sombre digne de Lovecraft sur fond de guerre civile. Into the Fray s’inscrit dans la série des Skautfold. Le jeu se déroule après Usurper et Shrouded in Sanity, mais peut être découvert seul.

1899, île de Portland. Incarnez Hito, Troisième Chevalier de l’Empire. Enquêtez sur la disparition d’un membre de la famille impériale et sur une faction rebelle : les Fils de Washington. Prenez garde à la Brume et guidez les insulaires pour repousser les rebelles et leurs alliés cosmiques.

Explorez des cavernes sombres et des rues jonchées de cadavres, mettez fin aux rituels impies perpétués au plus profond des tunnels et arrêtez la progression de la Brume. Dans votre quête pour mettre un terme au chaos, attendez-vous à révéler les secrets les plus sombres et les mieux gardés de l’île.

Utilisez un arsenal dévastateur : canons à main, fusils à triple canon, ou encore les armes expérimentales de Nikola en personne.

Détruisez tout ! Frappez et enflammez des tonneaux de pétrole, ou propulsez vos ennemis dans des pièges. Frayez-vous un chemin de sang et de destruction vers la victoire !

Necro Story (7 octobre)

Necro Story est un RPG de capture de monstres léger dans lequel vous jouez un puissant et (plutôt) méchant Nécromancien. Guidé par le fantôme d’une espiègle mage blanche, vous allez devoir vous introduire dans l’au-delà pour sauver l’humanité. Plus de 20 sortilèges de nécromancie sont disponibles, répartis dans 5 écoles de magie : Affliction, Ténèbres, Vol de Vie, Invocation et Pactes Sombres. Chaque sort possède son propre arbre de compétence. Améliorez-les judicieusement pour forger votre propre voie dans l’apprentissage de la nécromancie. Capturez les âmes de vos ennemis ! Ne les laissez pas s’échapper ! Prenez-en le contrôle et transformez vos ennemis en puissants alliés. Choisissez vos coéquipiers, gérez leur équipement et leurs compétences pour tirer le meilleur parti d’eux. N’oubliez pas d’invoquer des zombies et des squelettes pour étoffer vos rangs.

Bloodless (10 octobre)

Bloodless est un jeu d’action-aventure au style rétro qui propose des combats non létaux à base de contre-attaques dans les terres atmosphériques de Bakugawa. Aidez la ronin Tomoe à affronter les fantômes de son passé et à mettre fin au règne de violence du Shogun Akechi, son ancien maître.

Système de combat non létal unique : Tomoe a juré de ne plus prendre de vie et doit ainsi se contenter de désarmer ses ennemis. Utilisez une combinaison de contres et d’attaques ki de désarmement pour vaincre l’armée du shogun.

Profondeur et personnalisation : trouvez votre propre style de combat en utilisant des techniques ki spéciales qui permettent des combos uniques, ainsi que des améliorations provenant de blasons et d’infusions d’herbes que vous trouverez dans les terres de Bakugawa.

Des environnements saisissants : explorez la nature sacrée et les quartiers tourmentés de Bakugawa, où la société vit sous un régime militaire violent et corrompu, isolée du monde et brisée par les terreurs de ses guerres passées.

Un récit plein d’émotions : bien que considérée comme lâche et déserteuse par son propre peuple, la ronin Tomoe retourne sur son ancienne terre après avoir été témoin de tout le sang qu’une lame peut faire couler, dans l’espoir de susciter l’espoir et le courage dont Bakugawa a besoin pour lutter contre ses méthodes politiques violentes.

RPG MAKER WITH (11 octobre)

RPG MAKER WITH vous permet de créer des jeux pour et avec tout le monde ! Aucune connaissance en programmation n’est requise pour créer votre jeu idéal, grâce aux outils à la fois robustes et faciles à prendre en main et aux commandes intuitives de RPG MAKER WITH. Jouez gratuitement aux jeux d’autres créateurs pour y trouver inspiration et motivation, et partagez vos projets et ressources en ligne à tout moment du processus de création.

TRANSFORMERS: Épreuves Galactiques (11 octobre)

Le maléfique NEMESIS PRIME a volé les reliques Prime qui accordent des pouvoirs incroyables à quiconque les possède. AUTOBOTS et DECEPTICONS s’affrontent dans une course explosive pour les récupérer. Le futur de Cybertron est entre tes mains ! Choisis des icônes comme BUMBLEBEE, MEGATRON et OPTIMUS PRIME. Plonge dans dix circuits de course-combat. Dérapages et boosts chargeront l’Energon pour des actions spéciales dévastatrices au combat. Avec ton expérience, débloque de nouveaux skins, personnages et compétences. C’est le test ultime des capacités de tes TRANSFORMERS favoris, qui décidera du futur de Cybertron !

CHOISIS TON CAMP – Arrête Nemesis Prime en incarnant un Autobot ou un Decepticon

COMBATS JUSQU’AU BOUT – Rivalise d’adresse dans une fusion frénétique de course et de combat

RENFORCE TON PERSONNAGE – Personnalise et fais monter de niveau 11 Transformers emblématiques

FONCE VERS LA VICTOIRE – Dérape et fonce sur 10 circuits bourrés d’action

MULTIJOUEUR LOCAL – Participe à une course-combat contre un ami en mode Versus

Eternights (17 octobre)

Eternights est un mélange entre jeu d’action et dating sim, où histoire d’amour et combats trépidants se télescopent dans un univers apocalyptique. Cherchez des vivres, explorez des donjons… et faites des rencontres ! Sauvez le monde et trouvez l’amour au passage.

Affrontez les infectés

Un jour, quelqu’un, ou quelque chose, a transformé les humains en dangereux monstres obsédés par la violence et le pouvoir. Ils se dressent à présent entre vous, un remède et le monde de vos rêves. Plus important encore : vous vous battez non seulement pour votre survie, mais aussi pour ceux que vous aimez.

Trouvez l’amour

La fin du monde imminente, il n’y a pas mieux pour briser la glace ! Entre deux donjons, vous pouvez choisir de passer du temps à vous rapprocher de cinq personnages originaux et attachants. Découvrez leur histoire et devenez intimes pour débloquer des compétences et des sorts uniques à utiliser au combat.

Le temps joue contre vous

Ravitaillements, donjons, rendez-vous… ce ne sont pas les activités qui manquent, or chaque zone est limitée en temps ! Allez-vous tenter un rapprochement pour approfondir votre relation et débloquer de nouvelles compétences ? Fouiller le désert à la recherche de vivres ? Vous entraîner avec vos compagnons pour gagner en force ? Ou bien faire fi de tout cela et foncer retourner le donjon dès que possible ? À vous de voir, mais rappelez-vous : l’heure tourne.

Explorez les donjons

Ces zones dangereuses, appelées le « Rempart », regorgent de mystères et de périls. Alors que la date fatidique approche, vous devrez surmonter de multiples pièges, énigmes et autres mini-jeux de danse pour atteindre votre destination à temps. Par chance, vos alliés sont avec vous pour vous épauler en cas de coup dur.

Cinématiques animées

Plusieurs cinématiques animées en 2D intégrale changent selon vos choix de rendez-vous. Immergez-vous et nouez un lien réel avec les personnages que vous côtoyez.

Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem (18 octobre)

Les Hot Wheels™ Monster Trucks sont prêts à ENVOYER DU LOURD et à effectuer des cascades folles, tout en fracassant tout sur leur passage dans les fantastiques arènes du nouveau jeu permettant de contrôler vos monster trucks préférés du bout des doigts !

Caractéristiques principales du jeu :

• De véritables Hot Wheels™ Monster Trucks à piloter pour effectuer des cascades à couper le souffle.

• Des boss époustouflants, comme Crushzilla™, et une arène très populaire chez les fans, Stunt Zone by Night, débarquent dans un jeu d’arcade palpitant !

• Des défis multijoueurs en 1 contre 1 pour voir qui possède les meilleures compétences et réussit le score le plus élevé dans l’arène !

• 20 Hot Wheels™ Monster Trucks parmi les préférés des fans, tous dotés d’apparences supplémentaires et capables d’effectuer des coups signatures spectaculaires !

• Modes solos captivants : Carrière, Cascades, Destruction et Boss.

• Une rejouabilité exceptionnelle permettant de perfectionner vos combos et de faire exploser vos scores.

Potionomics: Masterwork Edition (22 octobre)

Découvrez la magie du capitalisme dans Potionomics: Masterwork Edition, la version fortifiée du jeu enchanteur où vous créerez des potions, ferez des affaires, développerez votre deck et trouverez l’amour dans une même alchimie. Suite au décès prématuré de son oncle, Sylvia, notre sorcière sans le sou, se voit hériter d’une boutique de potions et d’une dette colossale. En dépit du fait que Sylvia soit encore novice dans ce domaine, c’est à elle qu’il incombe de faire prospérer l’entreprise et d’assurer son avenir. Fort heureusement, la jeune fille ne sera pas seule face à ce défi. Épaulée par ses nouveaux amis, Sylvia va perfectionner ses talents de négociatrice, se démarquer de ses concurrents les plus doués et faire de son échoppe LA destination numéro un de Rafta en matière de potions. Le tout est de maîtriser toutes les subtilités de l’art de Potionomics !

Négociez tambour battant

Quand la moindre pièce compte, les négociations peuvent s’avérer délicates, mais si vous jouez bien vos cartes, vous saurez gérer le stress de Sylvia en toute facilité. Nouez des liens d’amitié avec d’autres aventuriers et commerçants à travers Rafta pour acquérir de nouvelles tactiques de négociation.

La recette du succès

Sélectionnez les meilleurs ingrédients et perfectionnez goût et arôme pour sublimer les potions les plus simples et ravir vos clients les plus exigeants. Mais méfiez-vous : si vous ne faites pas attention, vous obtiendrez des mixtures vraiment peu ragoûtantes !

Des amis et ennemis fantastiques

Rafta, cette île qui abrite certaines des magies les plus puissantes du monde, est peuplée de personnages clés du jeu de rôle, et tous aspirent à se surpasser dans leur propre quête. Liez-vous d’amitié avec eux et engagez-les pour améliorer votre maîtrise des potions, mais attention, tout le monde n’est pas forcément gentil…

Votre boutique, vos règles

Décorez votre boutique à votre goût grâce à des éléments personnalisables. Les points de style ne sont pas le seul avantage : en aménageant votre boutique comme il se doit, vous pourrez faire grimper vos prix, fabriquer des potions de meilleure qualité et bien plus encore !

Botworld Odyssey (24 octobre)

Explorez des forêts luxuriantes, des déserts arides, des jungles tropicales et des terres arctiques de Botworld à la recherche de pièces rares et de nouveaux bots à construire et à collectionner. Au cours de la campagne solo axée sur l’histoire, vous découvrirez de nouveaux environnements, rencontrerez une variété de personnages, collecterez des trésors rares et découvrirez les nombreux secrets cachés au cœur de Botworld. Mais assurez-vous d’avoir une équipe de bots solide, car on ne sait jamais ce qui vous attend au détour d’un chemin.

Déjouez vos ennemis dans un système de bataille tactique en temps réel unique. Vos bots sauteront, chargeront, étourdiront ou attaqueront dans l’arène grâce à une IA avancée, tandis que vous planifierez le moment idéal pour déployer des capacités comme Missile de Gel ou Pare-feu pour soutenir votre équipe de bots et écraser vos adversaires. Chaque bot possède des capacités uniques et une Puissance Ultime puissante – combiner ces capacités avec les capacités puissantes du joueur est la clé pour devenir un Botmaster chevronné. Chaque victoire rapporte des points d’expérience à vos bots, ce qui leur permet de débloquer une nouvelle IA avancée et d’augmenter vos options tactiques, que vous pourrez utiliser dans l’arène en ligne PvP pour gravir les échelons du classement mondial.

Découvrez, construisez et collectionnez des bots rares et puissants pour former l’équipe ultime. Explorez le monde pour découvrir de nouveaux plans de bots, puis collectez des pièces rares pour construire et améliorer vos favoris. Personnalisez leurs pouvoirs et leurs capacités au fur et à mesure qu’ils montent en niveau et deviennent plus forts. Équipez-vous de puces de renforcement puissantes pour ajuster les forces de vos bots et changer le cours d’une bataille, et déployez des gadgets uniques en explorant, comme le Bombardement ou l’Invisibilité, pour prendre l’avantage sur les bandits et les bots sauvages qui habitent Botworld.

Jouez comme l’un des 5 animaux : chats, chiens, buffles, rats et lézards. Choisissez un look unique pour ajouter votre propre personnalité au personnage et accomplissez des missions pour débloquer de nouveaux objets cosmétiques comme des chapeaux et des tenues. Trouvez et battez des bots ultra-rares dans le monde ouvert pour collecter leurs apparences alternatives et personnaliser l’apparence de vos propres bots.

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves (24 octobre)

Gargamel a élaboré un nouveau plan machiavélique pour s’emparer des schtroumpfs. L’infâme personnage a lancé un sort sournois sur les buissons de salsepareille, la délicieuse friandise préférée des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil. Embarquez dans une expédition onirique où vous devrez relever le défi d’éveiller tous les Schtroumpfs avant que le diabolique Gargamel ne parvienne à atteindre le village. Cette épopée vous précipitera dans une expérience de jeu aussi palpitante qu’inattendue, car dans le monde des rêves, l’excitation peut basculer à tout moment dans le mystère des cauchemars. Seul ou à deux, parcourez des lieux enchanteurs et découvrez les rêves de vos Schtroumpfs préférés, chaque niveau étant une aventure unique grâce à son gameplay. Ce platformer 3D propose des épreuves schtroumpfement excitantes et des énigmes captivantes à résoudre, offrant ainsi une immersion totale dans un monde magique où l’imagination prend vie.

Orange Season (24 octobre)

Orange Season est un RPG de ferme agréable inspiré des classiques du genre ! Réalisez les rêves de votre fermier dans la belle ville d’Orange Town. Cultivez, élevez des animaux, pêchez et minez pour construire una ferme rentable et prospère. Nouez des liens avec les residents en les aidant dans leurs quêtes et forgez des relations qui dureront toute une vie. Faites des pauses de temps en temps en participant aux mini-jeux et aux festivals de la ville. Explorez et ramassez des ressources tout en relevant les défis de votre nouvelle vie dans Orange Season ! Orange Town est une ville où se côtoient toutes sortes de personnes différentes, qui ont chacune leurs secrets, leurs luttes et leurs histoires. Gaites.vous des amis, créez des liens forts et trouvez votre propre voie en faisant la connaissance de tous. Arriverez-vous à vous épanouir dans cette communauté très animée ?

Police Simulator: Patrol Officers: Nintendo Switch Edition

Prenez votre Nintendo Switch™ et découvrez la vie quotidienne d’un agent des forces de police de cette ville américaine fictive. Commencez par les infractions de stationnement puis grimpez les échelons afin d’assumer davantage de responsabilités. Faites partie intégrante de la communauté de Brighton, apprenez à connaître votre quartier et à gérer diverses activités quotidiennes d’un agent de police afin de combattre le crime pendant votre service. Soyez ferme, mais juste. Respectez la loi et gagnez plus d’expérience pour débloquer des quartiers, des districts et des tâches à accomplir ! Tenez-vous prêt à réagir sur-le-champ ! Dans le monde ouvert de Brighton, vous aurez la possibilité de choisir des quartiers où patrouiller, afin d’en assurer la sécurité. Le jeu dispose également d’un mode Simulation pour les joueurs vétérans cherchant à vivre l’expérience la plus authentique possible, ainsi qu’un mode Occasionnel pour les joueurs néophytes souhaitant simplement se détendre en patrouillant les rues de Brighton.

Lors de vos patrouilles, donnez des contraventions, mais préparez-vous aussi à devoir intervenir pour toutes sortes d’infractions, y compris en cas d’accidents qui peuvent se produire juste sous vos yeux ! De nombreuses missions peuvent se présenter dans une ville aussi vivante et active. Arrêtez la vente de drogue dans le parc local, traquez les tagueurs qui vandalisent les murs, arrêtez les chauffards avec votre sirène de police, et installez des cônes et des glissières de sécurité sur les lieux des accidents. Préparez-vous à toute éventualité : que ça soit une voiture bloquant un arrêt de bus ou bien un suspect à arrêter et à mettre en cellule de détention. Votre devoir, c’est votre responsabilité !

Totally Spies! – Cyber Mission (31 octobre)

Vos Spies préférées sont de retour pour de nouvelles aventures ! Bye bye Beverly Hills, c’est à Singapour que Sam, Clover et Alex posent leurs valises pour une vie haute en couleur ! Des rues animées du centre-ville et leur Boba Café tendance, aux bancs de l’université Aiya à la pointe de la technologie, les trois complices sont prêtes pour un nouveau départ.

Mais méfiez-vous de l’eau qui dort… Alors que nos espionnes prennent encore leurs marques dans leur nouvelle vie, une mystérieuse entité prénommée Cyberchac émerge de l’ombre, étendant secrètement son influence pour semer les graines du chaos dans les rues de la ville !

Le WOOHP World est désormais en alerte maximale et les Spies sont les seules à pouvoir sauver la situation !

Plongez dans le quotidien décoiffant de vos espionnes préférées et préparez-vous pour des missions palpitantes avec un tout nouvel arsenal de gadgets aussi tendance qu’high-tech ! Affrontez de nouveaux ennemis, infiltrez-vous de jour comme de nuit, et faites tout ce qui en votre pouvoir pour neutraliser la menace de Cyberchac. Le WOOHP compte sur vous !

Mission exploration : Partez à la découverte de la ville en explorant ses lieux animés comme cachés. Du port au Bubble Spy Café en passant par les célèbres jardins de la baie, découvrez des dizaines de collectables essentiels à votre aventure ! Mais attention, où que vous soyez, soyez toujours prêts à être Woohpés…

Totally incognito : Maîtrisez l’art de l’infiltration en résolvant des énigmes, collectant des objets et surtout en restant discret pour éviter d’être repéré ! Le succès de la mission repose sur vous et vos capacités.

Gadgets Fashion & Stylé : Fashion jusqu’au bout du gadget ! De l’iconique compoudrier au rouge à lèvre laser, sauvez le monde avec style grâce à une variété de gadgets dernier cri et tirez parti de leur spécificité pour interagir avec votre environnement, contrôler vos ennemis et surmonter les obstacles qui se dresseront devant vous.

L’union fait la force : Incarnez votre espionne préférée et unissez vos forces jusqu’à 3 joueurs en mode multijoueur local. Chaque Spy ayant ses propres forces et gadgets spéciaux, la coopération sera la clé pour surmonter tous les défis et progresser dans les missions !

Comme dans la série : Vivez une aventure digne d’un épisode de « Totally Spies! » Plongez dans une histoire originale inspirée de la nouvelle saison 7 et retrouvez tous vos personnages préférés avec leurs voix officielles.

Just Dance 2025 Edition (15 octobre)

Rassemblez vos amis et votre famille pour vous déhancher tous ensemble sur Just Dance ! Que vous souhaitiez rendre la soirée encore plus folle, faire du sport ou passer un bon moment en famille, Just Dance 2025 Edition et ses 40 nouveaux morceaux incroyables a tout ce qu’il vous faut. Vous voulez continuer à faire la fête ? Abonnez-vous à Just Dance+ et déhanchez-vous toute l’année sur des centaines de chansons !

40 NOUVELLES CHANSONS AMUSANTES QUI PLAIRONT À TOUT LE MONDE

Il y en a pour tous les goûts dans Just Dance 2025 Edition. Dansez sur des tubes emblématiques, des incontournables de soirées, des grands classiques, des phénomènes d’Internet et bien plus encore, comme :

« yes, and? » par Ariana Grande

« Poker Face » par Lady Gaga

« Calabria 2007 » par Enur Ft. Natasja

« Unstoppable » par Sia

« Basket Case » par Green Day

Que vous jouiez avec vos amis ou en famille, il y a des chorégraphies pour tous les goûts, des plus simples aux plus complexes. Certaines chansons vous proposent différents niveaux de difficulté en fonction du coach que vous choisissez.

IL Y A TOUJOURS UNE RAISON DE DANSER, PEU IMPORTE LA SAISON

Participez aux événements saisonniers toute l’année pour danser sur des hits endiablés, avancer dans le suivi de progression et obtenir de nouvelles récompenses. Commencez votre propre routine sportive et dépensez-vous tout en vous amusant avec le mode entraînement. Restez motivé(e) en suivant vos calories brûlées et le temps passé à danser. Quelle que soit l’édition en votre possession (Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition ou Just Dance 2025 Edition), vous et vos ami(e)s êtes connecté(e)s sur la même plateforme. Si vous possédez plusieurs éditions, leur contenu sera réuni au même endroit !

Neva (15 octobre)

Vivez une aventure pleine d’émotions et d’action grâce aux créateurs de la série primée GRIS in Neva. Après qu’une jeune femme, Alba, se soit liée à un louveteau curieux à la suite d’une rencontre avec des forces obscures, le couple se lance dans un voyage périlleux à travers un monde autrefois magnifique qui se décompose lentement autour d’eux.

Yakuza Kiwami (24 octobre)

Découvrez le récit par lequel les sagas Like a Dragon et Yakuza ont débuté dans Yakuza Kiwami. Explorez Kamurocho, le plus grand quartier de divertissements du Japon, aidez Kiryu à survivre aux pièges et dangers du monde souterrain de Tokyo et affrontez des gangs rivaux dans des combats tout en démesure.

dotAGE (24 octobre)

Vous êtes l’Ancien. Ayant eu une vision d’un avenir funeste, vous avez pris avec vous une poignée de Pips, vos compagnons du village, et vous les avez emmenés dans une vallée vide pour prendre un nouveau départ. Ils ont besoin de vos conseils pour survivre aux événements annoncés par la prophétie, alors assurez-vous que vos Pips travaillent dur ! Dotage propose des mécanismes de placement d’ouvriers inspirés des jeux de société. Construisez votre village et assignez à vos ouvriers leurs tâches quotidiennes, faites pousser des cultures, élevez des animaux, enterrez des cadavres, forgez des outils, améliorez les bâtiments, formez des professionnels et produisez des dizaines de ressources.

Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de passer le tour!

Les souvenirs de l’Ancien ne sont pas clairs, aussi chaque partie sera-t-elle différente, avec de nouveaux bâtiments à découvrir. Jouez avec plus de 200 bâtiments, 30 professions et 70 ressources.

Au fur et à mesure que vous jouez, les souvenirs de l’Ancien réapparaîtront, débloquant de nouveaux mécanismes de jeu et du contenu, comme de nouvelles maladies, les mystérieux VIP et de nouveaux Anciens !

À chaque tour, les Domaines, les forces qui gouvernent le monde, déclencheront des événements de plus en plus puissants sur votre village.

Du poison aux maladies, en passant par les tremblements de terre et les chatons. Serez-vous capable de survivre à tous ces événements et de découvrir la cause de l’apocalypse ?

Mark of the Deep (8 octobre)

Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème des pirates, dotée d’une narration captivante et d’un mélange palpitant d’éléments de Metroidvania et de souls-like. Lancez-vous dans ce périple, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu ! Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème des pirates, dotée d’une narration captivante et d’un mélange palpitant d’éléments de Metroidvania et de souls-like. Lancez-vous dans ce périple, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu !

Un bateau pirate a fait naufrage sur une île mythique, connue jusqu’alors uniquement par ses mythes et légendes. Incarnez Marcus « Rookie » Ramsey et explorez les zones sinistres de cette île entourée d’une mystérieuse malédiction à la recherche de votre équipage disparu : les Angry Mermaids ! Dans cet environnement hostile et varié, vous devrez affronter une grande variété de dangers pour retrouver les membres de votre équipage, comme les monstres abyssaux, les morts-vivants et les cultistes menaçants. Affrontez plus de 60 ennemis et 16 boss dans des combats exaltants dans le style souls-like !

En tant que nouveau Gardien de Marque, Rookie peut débloquer de nouvelles capacités qui changeront votre façon de combattre et d’explorer le monde ! Débloquez de nouvelles compétences, armes et accessoires pour améliorer vos capacités de combat et découvrez la myriade de lieux exceptionnels que recèle cette île. Rencontrez des pirates, des créatures abyssales et bien d’autres personnages piégés avec vous sur l’île maudite ! Sauvez vos compagnons et faites-vous de nouveaux alliés en élucidant les mystères des habitants de cette île : les Loups de Mer.

La corruption abyssale affecte tout le monde autour de vous, y compris vos alliés les plus chers. Vous avez le choix entre les aider en accomplissant leurs quêtes et en faisant des choix difficiles en cours de route. Découvrez les multiples fins possibles pour échapper à l’île maudite ! Par les développeurs de Dandy Ace et No Heroes Here ! Rejoignez le serveur Discord de Mad Mimic pour rencontrer la communauté de Mark of the Deep et partager votre expérience de jeu !

Wild Country (12 octobre)

Wild Country est un jeu de construction de ville dans lequel les joueurs s’affrontent en jouant aux cartes. Il propose un gameplay rapide et stratégique tout en construisant une ville pleine d’animaux hauts en couleurs. Les joueurs peuvent collectionner des cartes, construire des villes et défier leurs amis dans ce jeu facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Hors des compétitions, les joueurs peuvent explorer le canyon de Big Sky, rencontrer les habitants et accomplir des quêtes. C’est là que les joueurs pourront déverrouiller des objets cosmétiques pour personnaliser leur candidat à la mairie, qu’ils choisiront parmi une grande variété d’animaux humanoïdes. Après avoir terminé la campagne solo, les joueurs pourront s’affronter en ligne en parties classées ou non.

The Coma 2B: Catacomb (25 octobre)

The Coma 2B: Catacomb est une aventure de survival horror. C’est la préhistoire de The Coma 2: Vicious Sisters et sert de lien narratif pour l’ensemble de la série. Vous incarnez à nouveau Youngho, le héros de The Coma 1 et vous vous aventurez une nouvelle fois dans la terrifiante dimension miroir…

Alors que Youngho a finalement réussi à s’échapper de la terrifiante dimension miroir appelée « Coma », il reprend les cours et profite de la vie. Mais… quelque chose ne tourne pas rond. La deuxième aventure de Youngho commence. Dans l’espoir ténu d’échapper aux horreurs de la dimension miroir, Youngho rassemble les notes de Yaesol pour tenter de trouver une puissante épée antique qui peut servir à affronter la Sœur cruelle. Les choses se compliquent lorsqu’un intrus indésirable pénètre dans la dimension miroir et qu’un nouveau personnage lié à Yaesol surgit pour aider Youngho. Youngho parviendra-t-il à lever le voile sur le mystère de l’immense complexe situé sous le marché de Dokaebi et à vaincre la Sœur cruelle ?

The Coma 2B: Catacomb est une aventure de survival horror coréenne. Cette histoire est antérieure au jeu précédent, The Coma 2: Vicious Sisters et sert de lien narratif pour l’ensemble de la série. Vous incarnez à nouveau Youngho Choi, le héros de The Coma 1 et vous vous aventurez une nouvelle fois dans la terrifiante dimension miroir… Que s’est-il passé entre The Coma 1 et The Coma 2 ? La réponse se trouve à l’intérieur.

Plongez au cœur du quartier déformé de Sehwa et faites la rencontre de nombreux personnages captivants, résolvez des énigmes, découvrez des indices et luttez pour survivre face à un psychopathe impitoyable.

En courant et en utilisant votre lampe de poche, vous devenez une cible facile. Vous devez rapidement trouver l’équilibre entre l’urgence d’explorer et votre besoin absolu de survivre !

Redoutez la traque incessante du tueur déterminé, avec une IA encore plus cruelle.

Échangez des objets sur le marché de Dokaebi pour vous préparer aux situations critiques de vie ou de mort.

Explorez le quartier cauchemardesque de Sehwa et découvrez ses sombres secrets.

Fouillez pour trouver des ressources et tentez de survivre à des afflictions et des affrontements mortels.

Déverrouillez des outils et des améliorations pour accéder à des zones jusque là inaccessibles.

Cachez-vous pour ne pas vous faire repérer et échapper à une mort certaine.

Visuels dynamiques, illustrés à la main et bandes dessinées.

Thronefall (11 octobre)

Seller les chevaux ! Voyez votre royaume prendre vie, livrez des batailles palpitantes pour le défendre et terminez à temps pour le déjeuner.

Avec Thronefall, nous avons cherché à simplifier un jeu de stratégie classique en éliminant toute complexité inutile, tout en y ajoutant une bonne dose de hack and slay. Construisez votre base pendant la journée et défendez-la jusqu’à votre dernier souffle la nuit.

Serez-vous capable de trouver le bon équilibre entre économie et défense ? Avez-vous besoin de plus d’archers, de murs plus épais ou d’un moulin supplémentaire ? Repousserez-vous les ennemis avec votre arc long ou chargerez-vous à cheval ? La nuit sera difficile, mais rien ne vaut le lever du soleil sur votre petit royaume pour vivre un autre jour.