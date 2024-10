Professor Layton and the New World of Steam a été annoncé sur Nintendo Switch en février 2023, et nous venons de voir une nouvelle bande-annonce du jeu qui montre que les choses avancent bien.

Le dernier jeu de la série Professeur Layton devrait être lancé en 2025, et il semblerait que Nintendo soit à l’origine de son existence.

Pourquoi LEVEL-5 a-t-il décidé de relancer la série ? Les commentaires du PDG de LEVEL-5, Akihiro Hino, lors du TGS 2024, indiquent clairement que c’est Nintendo qui a fait la demande.