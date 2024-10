Retrouvez les dernières nouveautés et affrontez-vous en famille ou entre amis sur le stand Nintendo de Paris Games Week 2024 !

2 octobre 2024 – Du 23 au 27 octobre 2024, profitez des démonstrations, des interventions d’invités surprises et des nombreux jeux proposés sur le Stand Nintendo Hall 1 Pavillon 1, du Parc des Expositions Porte de Versailles.

Venez tester les dernières nouveautés sur Nintendo Switch !

Entre amis ou en famille, découvrez Super Mario Party Jamboree, le plus grand des jeux Mario Party à ce jour ! Avec 7 plateaux de jeux, 22 personnages jouables de l’univers Super Mario et plus de 110 mini-jeux, tous les coups seront permis pour gagner la partie !

Incarnez Zelda et sauvez le royaume d’Hyrule dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Utilisez les nouveaux pouvoirs de Zelda de manière créative pour explorer le vaste royaume, affronter des monstres, traverser des donjons et enquêter sur les mystérieuses failles qui se sont ouvertes…

Plongez au cœur de la fête avec Mario et ses amis !

Profitez des bornes d’essais pour découvrir les derniers jeux du plombier moustachu :

Prêts pour le grand frisson ? Plongez au cœur d’un manoir hanté dans Luigi’s Mansion 2HD et aidez (ce pauvre) Luigi à vaincre ses peurs… et les fantômes !

Mettez vos méninges à l’épreuve dans plus de 130 niveaux remplis de casse-têtes avec Mario vs. Donkey Kong ! Arriverez-vous à récupérer tous les jouets mini-Mario ?

Embarquez pour un voyage inattendu ! Venez découvrir Super Mario Bros. Wonder et lancez-vous dans l’exploration d’un tout nouveau royaume !

Découvrez Paper Mario : La Porte Millénaire, le plus marteau des jeux Mario : affrontez des palettes d’ennemis en papier dans des combats épiques ! Prêt à les réduire en confettis ?

Levez le rideau sur les nouvelles aventures de Princesse Peach avec Princess Peach : Showtime ! Pour sauver le Théâtre de l’Etincelle, il vous faudra jouer tous les rôles !

De la compétition, des défis et des invités surprises

Vous voulez prouver qui est le meilleur ? Faites chauffer le bitume lors de courses endiablées dans Mario Kart 8 Deluxe, incarnez de redoutables combattants dans des affrontements épiques avec Super Smash Bros. Ultimate et recouvrez tous vos adversaires de peinture dans Splatoon 3 !

Pour profiter pleinement du moment passé sur son stand, Nintendo proposera également des interventions d’invités surprises, youtubeurs et streamers qui viendront régulièrement partager leur bonne humeur et leur passion du jeu vidéo avec le public. De quoi échanger en famille et se retrouver entre fans autour des jeux emblématiques de Nintendo !

Rendez-vous sur le site officiel de Nintendo pour plus d’informations.