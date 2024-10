Certaines semaines, comme celle-ci, proposent des promotions moins intéressantes que d’autres. Malgré tout, nous arrivons quand même à trouver matière pour vous proposer une sélection des promotions variée et originale, qui, nous l’espérons, réussira à vous séduire !

Harmony: The Fall of Reverie

8,74€ au lieu de 24,99€

Nous commençons avec ce jeu visuel développé par les Français de Don’t Nod. Il est actuellement sur l’eShop à 8,74€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 17 octobre !

Harmony: The Fall of Reverie est une aventure narrative à l’ambition folle : il propose une interaction jamais-vu dans le visual novel. Cette prise de risque pourra autant vous désarçonner que vous charmer, et nous recommandons vivement cette expérience très bien écrite disponible pour la première fois à moins de dix euros. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Frogun

8,99€ au lieu de 14,99€

Vous préférez les platformers ? Avec Frogun sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 14,99€, vous êtes entre de très bonnes mains ! La promotion dure jusqu’au 10 octobre.

Frogun est un jeu très agréable à prendre en main qui alterne les phases d’exploration et de platformer. Avec des graphismes rétro assez jolis, un gameplay adapté pour tous les joueurs, et des boss très réussis, c’est une magnifique expérience si vous aimez ce genre de jeux ! Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Rune Factory 4 Special

5,99€ au lieu de 29,99€

Changement encore de style avec cette promotion. Rune Factory 4 Special est disponible sur l’eShop à 5,99€ au lieu de 29,99€ (c’est vraiment un prix bas) ! La promotion est valable jusqu’au 9 octobre.

Vous aimez pêcher ? Vous aimez vous cultiver votre jardin (comme Voltaire) ? Vous aimez vous battre et les RPG ? N’hésitez pas, avec un contenu dantesque, Rune Factory 4 Special réussira à vous captiver pendant des dizaines et dizaines d’heure ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

In Between

0,99€ au lieu de 11,99€

Un euro. C’est la somme que vous devrez débourser si vous voulez du puzzle game In Between, disponible sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 11,99€ jusqu’au 1er novembre.

In Between est ce qu’on appelle une pépite. Le jeu réussit à lier les énigmes, les puzzles avec un scénario émouvant. Si nous ajoutons à ça la magnifique bande-son et l’atmosphère relaxante, vous avez tout du superbe jeu à la courte durée de vie… mais qui ne coûte qu’un euro. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pumpkin Jack

7,49€ au lieu de 29,99€

Nous terminons avec un platformer 3D parfait pour Halloween : Pumpkin Jack est sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 1er novembre.

Pumpkin Jack est un jeu à l’univers « Burtonien » avec des dialogues très drôles, un gameplay sympathique et une bande-son vraiment au top. Si la durée de vie est un peu courte, là encore, pour huit euros, l’aventure devient très intéressante. Nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.