Yuki Ishikawa, le producteur de Tales of Graces F Remastered, s’est exprimé à propos de la décision de ramener le RPG. Ishikawa a indiqué que les fans avaient manifesté leur intérêt pour ce projet. Nous apprenons également que le projet est en cours depuis 2 ou 3 ans.

Tales of Graces f Remastered sortira sur Nintendo Switch le 17 janvier 2025.

« Ce n’est pas qu’il y ait une seule et unique raison, mais plutôt le soutien continu des fans de la série Tales of. Cela fait 15 ans que l’original est sorti, et je pense que c’est grâce au soutien continu des fans de Graces que ce projet a pu voir le jour. Nous avons travaillé sur ce projet en parallèle avec Tales of Arise ; Beyond the Dawn pendant les 2 ou 3 dernières années. Lorsque nous réalisons une remasterisation, nous pouvons ajouter des fonctionnalités ; par exemple, nous sommes passés de 4 à 10 langues, ce qui a pris un peu de temps.

Tales of Graces F semble n’être que le début des projets de Bandai Namco pour remasteriser d’autres jeux de la série :

« Oui. Je ne peux pas dire exactement quels titres, mais des projets sont en cours. À l’instar de Graces F Remaster, nous prévoyons de proposer des jeux dotés de fonctionnalités supplémentaires et plus faciles à jouer et à apprécier. N’hésitez pas à attendre les annonces.

Dernières informations remontées, comme els autres, par Dengeki Online et 4Gamer, Ishikawa s’est vu poser une question relative à la version Nintendo Switch de Tales of Symphonia Remaster, qui a reçu des retours mitigés, notamment en raison du fait qu’elle était buggué au lancement. Pour Tales of Graces f Remastered en revanche, il semble confiant que tout se passera bien.