L’automne, la pluie, le départ du soleil, l’absence d’annonce pour la nouvelle console Nintendo… Toutes ces choses peuvent être déprimantes… Alors, pour vous réconforter (et nous aussi), nous vous proposons, comme depuis déjà quarante-et-une semaines, une sélection aux petits oignons rien que pour vous !

Immortals Fenyx Rising

7,99€ au lieu de 39,99€

Ubisoft propose de très belles promotions cette semaine. Nous vous avons choisi Immortals Fenyx Rising mais n’hésitez pas à trainer sur l’eShop pour voir leurs autres offres ! Le jeu est actuellement sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 39,99€. La promotion est valable jusqu’au 18 octobre.

Souvent comparé à Breath of the Wild ou Assassin’s Creed, Immortals Fenyx Rising est un bon jeu d’action-aventure en monde ouvert réalisé par Ubisoft Québec. Le gameplay est habilement construit, les énigmes sont agréables et accessibles… et même si l’opus sur Nintendo Switch est moins beau que sur PlayStation, il peut être embarqué partout où vous allez ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Lara Croft Collection

12,49€ au lieu de 24,99€

Vous êtes nostalgiques ? Fan de Lara Croft et vous hésitiez à vous prendre cette compilation ? N’hésitez pas : le jeu est actuellement en promotion sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 15 octobre.

À sa sortie, nous avions trouvé cette compilation, malgré les années, encore très bonne et agréable malgré son prix (selon nous) trop élevé. C’est la première fois que The Lara Croft Collection passe en dessous de quinze euros, donc si vous êtes nostalgiques ou alors juste curieux, il ne faut pas hésiter. La compilation contient Guardian of Light et Temple Osiris et nous lui avions mis la note de 7 sur 10 (le prix du jeu avait fait diminuer la note).

Vous pouvez lire notre test ici.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

13,49€ au lieu de 29,99€

Un Zelda-like à moins de quinze euros ! Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est disponible sur l’eShop à 13,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 31 octobre.

Vous cherchez un jeu qui se termine en plus de quinze heures (selon Howlongtobeat), graphiquement sublime et à un prix raisonnable ? N’hésitez pas, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est une belle aventure, un Zelda-like intéressant disponible actuellement en promotion. Notre testeuse regrettait l’absence de tactile sur le jeu, mais si ce détail ne vous dérange pas, n’hésitez pas une seconde ! Elle lui avait mis malgré ce défaut la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Yesterday Origins

2,98€ au lieu de 14,90€

Attention jeu déconseillé aux moins de 18 ans ! Yesterday Origins est disponible sur l’eShop au prix de 2,98€ au lieu de 14,90€ jusqu’au 27 octobre.

Yesterday Origins est un point’n’click qui fait directement suite au jeu Yesterday. Il n’y a pas besoin de connaître le premier jeu pour apprécier et s’amuser sur ce nouvel opus ! Yesterday Origins possède une formidable histoire sombre qui ne tombe jamais dans le glauque. Si vous cherchez une belle aventure, n’hésitez pas. Notre testeuse lui avait mis 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Starlink: Battle for Atlas

8,99€ au lieu de 29,99€

Dernière promotion, toujours avec du Ubisoft. Starlink: Battle for Atlas est sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 18 octobre.

Starlink: Battle for Atlas est un jeu à la fois accessible mais au gameplay riche et complet. Si vous voulez retrouver StarFox sur la Switch, n’hésitez pas : Starlink: Battle for Atlas est une petite pépite et nous lui avions mis l’exceptionnelle note de 8,5 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.