Préparez-vous pour une fête incroyable avec Super Mario Party Jamboree, un titre attendu sur Nintendo Switch ce jeudi.

Qu’il s’agisse de faire la course dans des manèges ou de jouer au minigolf avec les commandes par mouvements, ce ne sont pas moins de 110 mini-jeux, un record pour la série, qui vous attendent. Ne manquez pas la bande-annonce Aperçu détaillé de Super Mario Party Jamboree pour découvrir ce que le jeu vous réserve.

22 personnages du Royaume Champignon – plus que dans n’importe quel autre Mario Party – sont prêts à faire la fête. Le mode Mario Party propose sept plateaux, dont cinq nouveaux, et deux nouvelles versions de plateaux classiques des précédents opus de Mario Party. Les joueurs peuvent jouer au mode Mario Party en local avec des amis, ou en ligne avec des joueurs du monde entier.

Des camarades de Jamboree apparaîtront de temps en temps sur les plateaux de jeu. Ces personnages ne seront là que temporairement, alors essayez d’être le premier joueur à les saluer. Les camarades de Jamboree aident les joueurs en leur offrant toutes sortes de capacités bien utiles, permettant par exemple de copier les objets des adversaires qu’ils dépassent, d’augmenter leur jet de dé, ou même d’acheter deux étoiles à la fois.

Munissez vous de vos manettes Joy-Con et lancez vous dans trois modes de jeu inédits utilisant les commandes par mouvements : Aventures aériennes, Usine Toad et Cuisine en cadence. Les joueurs peuvent également s’affronter et faire équipe avec d’autres joueurs du monde entier dans une série de Défis de Bowser incluant Koopathlon et Brigade anti-Bowser.

Si vous voulez jouer un peu en solo, essayez Quêtes et entraide. Dans ce mode à un joueur, vous pouvez vous déplacer librement sur cinq plateaux et jouer à des mini-jeux pour aider à la préparation de la fête. Vous pourrez ainsi récupérer des mini-étoiles, accomplir des tâches et bien plus encore.