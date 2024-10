Les aventures du plus célèbre gentleman cambrioleur à découvrir pour la première fois en jeu vidéo dès aujourd’hui

Découvrez les premières aventures d’une légende. Le jeu vidéo Arsène Lupin – Voleur un jour est maintenant disponible et dévoile son trailer de lancement.

Edité par Microids et développé par le talentueux studio Blazing Griffin (récompensé aux BAFTA-Award), déjà aux commandes de deux épisodes récompensés de la série Hercule Poirot, ce nouveau jeu d’aventure et d’investigation est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en version numérique uniquement.

Arsène Lupin – Voleur un jour propose une plongée immersive dans l’univers de l’emblématique gentleman cambrioleur au début du 20ème siècle.

Le jeu raconte les premières nouvelles de l’inoubliable Arsène Lupin, créées par le talentueux écrivain Maurice Leblanc. Plongez dans ces récits célèbres et laissez-vous emporter par les aventures palpitantes de ce maître du déguisement et gentleman-cambrioleur. Arsène Lupin est un héros iconique, ayant captivé des générations de lecteurs et de spectateurs grâce à ses exploits ingénieux et audacieux. Son charisme et son ingéniosité ont inspiré de nombreuses adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision, permettant ainsi à sa légende de perdurer à travers le temps. A travers Arsène Lupin – Voleur un Jour, vous aurez l’opportunité de revivre ces histoires emblématiques et de découvrir les origines fascinantes de ce personnage légendaire.

À propos d’Arsène Lupin – Voleur un jour :

Vivez la transformation d’Arsène Lupin, de cambrioleur fantasque à héros légendaire.

L’aventure se déroule au fil de conversations captivantes près du feu entre Arsène Lupin et l’auteur, Maurice Leblanc. Lupin partage ses exploits passés avec Leblanc, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de participer activement à ces évasions légendaires.

Redécouvrez ses premières aventures, en incarnant à tour de rôle Lupin mais également le détective Ganimard, son infatigable némésis, offrant des perspectives uniques sur ces histoires légendaires telles que « L’Arrestation d’Arsène Lupin’ et « Herlock Sholmes arrive trop tard ».

Caractéristiques :

Revivez la légende – Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu’ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives.

– Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu’ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives. Maitrisez l’art du vol – Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d’avance sur la loi.

– Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d’avance sur la loi. Investiguez et déduisez – Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire.

– Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire. L’univers artistique de Lupin – Admirez une réalisation colorée digne d’un recueil illustré, et rencontrez des personnages hauts en couleur tout droit sortis des histoires de Lupin alors qu’il narre ses propres aventures avec un sens du drame inégalé.

Arsène Lupin – Voleur un jour est maintenant disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en version numérique uniquement.