Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI) annonce aujourd’hui que Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION, une compilation nostalgique de plusieurs jeux rétro Yu-Gi-Oh! de la fin des années 1990 et du début des années 2000, sera disponible le 27 février sur Nintendo Switch et Steam. L’édition physique comprendra également l’une des deux cartes « Harpie’s Feather Duster » Secrètes Rares Quart de Siècle. Les fans peuvent précommander les versions physiques auprès d’une sélection de revendeurs. Les détails concernant les précommandes des versions numériques seront partagés prochainement.

En complément, KONAMI dévoile que Yu-Gi-Oh! L’Âme du Duelliste, Yu-Gi-Oh! Les Cartes Sacrées et Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur seront également inclus dans la collection.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION célèbre le 25e anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! et rassemble des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! sortis à l’origine entre 1998 et 2004. Le line-up complet des titres iconiques compris dans la collection sera annoncé ultérieurement.

Titres déjà dévoilés pour la compilation Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 / GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 / GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe / GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000 / GAME BOY COLOR. Comprend des batailles en ligne)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001 / GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! L’Âme du Duelliste (2001 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe / GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Les Cartes Sacrées (2002 au Japon, 2003 aux États-Unis, 2004 en Europe / GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur (2003 au Japon, 2004 aux États-Unis et en Europe / GAME BOY ADVANCE)

La collection comprendra également la possibilité de sauvegarder et de charger une partie – fonctionnalité qui n’était pas présente dans les versions originales des titres. Les batailles pourront être jouées en ligne sur Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist. Après la sortie de la compilation, certains titres seront mis à jour pour permettre les batailles en ligne.

Des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! emblématiques optimisés pour le jeu moderne

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION contiendra des améliorations d’ergonomie pour que ces grands classiques puissent proposer un confort de jeu moderne. Il sera également possible de personnaliser les commandes et les arrière-plans.