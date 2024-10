Numskull Games, Aksys Games, le développeur indépendant RareBreed Makes Games et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie ce jour des éditions physiques de Blazing Strike, le jeu de combat au style rétro, disponible sur Nintendo Switch et Playstation 5 en édition Standard et Limitée.

L’édition limitée contient, en plus du jeu de base, un livre d’art à couverture souple, un ensemble de 14 cartes présentant les combattants du jeu, ainsi qu’un disque contenant la bande-son originale du jeu, le tout dans une boite cartonnée de collection. Défiez des combattants de toutes dimensions avec Blazing Strike ! Inspiré des séries de jeux de combat d’arcade classiques de grands noms de l’industrie tels que Capcom et SNK. Ce nouveau jeu de combat en 2D renvoie à la gloire et à la nostalgie des pionniers du Pixel Art 2D tout en intégrant des systèmes de jeu uniques avec des mécanismes modernes. Rejoignez la bataille pour affronter les combattants les plus puissants de ce monde postapocalyptique alors qu’ils sont destinés à s’affronter dans un long voyage vers la victoire. Caractéristiques principales : Le classique rencontre le moderne : Le système de ruée de Blazing Strike crée une nouvelle façon de découvrir un jeu de combat 2D classique.

