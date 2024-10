Avec une ambiance new-yorkaise distincte, le jeu propose de nombreux lieux interactifs pour plonger les fans dans l’univers des Tortues. Entraînez-vous dans le repaire des égouts des Tortues, inspiré directement du lieu du film, ou visitez de nouveaux lieux de rencontre tels que le Centre de Cohabitation, la Salle d’Arcade Hantée et un cinéma abandonné, qui changent tous de façon immersive avec le cycle dynamique du jour et de la nuit du jeu.

Tout en explorant la vaste carte du jeu, les joueurs peuvent accomplir les missions principales et les quêtes secondaires des PNJ, vivre des combats de boss pleins d’adrénaline, relever des défis de livraison de pizzas et découvrir les secrets des graffitis cachés dans la ville, tout en enquêtant sur les origines des inquiétants Mutants. En accomplissant les quêtes pour faire avancer l’histoire, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles capacités en gagnant de l’XP et en améliorant leurs liens d’alliés grâce à des dialogues immersifs à l’humour communicatif. Pour ajouter au chaos, les joueurs peuvent même faire équipe avec un ami en coopération locale jusqu’à 2 joueurs pour rétablir la paix à New York et aider les Tortues à réaliser leur rêve d’aller dans un lycée normal.

Avec l’introduction de nouveaux personnages authentiquement conçus par Woodrow White, le designer principal du film, les fans peuvent se réjouir de la recréation fidèle du style artistique distinct et coloré du film, avec une variété de scènes cinématiques en 2D et en 3D entièrement doublées. Avec des skins déverrouillables basés sur les Tortues de la bande dessinée originale en noir et blanc et une variation unique sur les Tortues du dessin animé des années 80, les fans de toutes les époques peuvent apprécier cette nouvelle vision de l’incroyable franchise Tortues Ninja.