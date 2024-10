Banjo-Tooie va faire son apparition sur le service Nintendo Switch Online, cela vient d’être annoncé. Ceux qui disposent du niveau Expansion Pack pourront l’obtenir à partir du 25 octobre 2024.

Banjo-Tooie est un jeu de plateforme-aventure en 3D développé par Rare et publié par Nintendo pour la Nintendo 64 en 2000. Il s’agit de la suite directe de Banjo-Kazooie, sorti en 1998. Dans Banjo-Tooie, l’histoire reprend deux ans après les événements du premier jeu. La sorcière Gruntilda, antagoniste principale, est emprisonnée sous un rocher géant à la fin de Banjo-Kazooie. Cependant, dans Banjo-Tooie, ses sœurs la libèrent et elle revient sous une forme squelettique. Gruntilda est à la recherche de vengeance et planifie d’utiliser une machine diabolique pour aspirer la vie des habitants de l’île et retrouver sa puissance. Banjo l’ours et Kazooie l’oiseau doivent à nouveau l’arrêter.

Le jeu conserve le style de plateforme 3D du premier opus, mais introduit plusieurs améliorations :

Exploration ouverte : Les mondes sont beaucoup plus vastes et interconnectés, avec moins de séparation entre les niveaux. Cela permet au joueur de revisiter des zones avec de nouvelles capacités et de résoudre des énigmes complexes.

Nouveaux mouvements et transformations : Banjo et Kazooie obtiennent de nouveaux mouvements qu'ils peuvent utiliser individuellement ou en équipe. Certains de ces mouvements sont enseignés par Jamjars, un personnage militaire.

Transformation des personnages : Comme dans le premier jeu, Banjo et Kazooie peuvent être transformés en différentes créatures ou objets grâce à Mumbo Jumbo, le chaman, qui est maintenant un personnage jouable dans certaines sections du jeu.

Multijoueur : Banjo-Tooie inclut également des modes multijoueurs, permettant aux joueurs de s'affronter dans des mini-jeux.

Le jeu propose un total de huit mondes à explorer, chacun avec ses propres thèmes et défis uniques. Parmi les mondes notables, on retrouve Glitter Gulch Mine (une mine abandonnée), Witchyworld (un parc d’attractions macabre), et Grunty Industries (une usine industrielle pleine de pièges).