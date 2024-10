Les échos d’hier syr l’ancienne équipe travaillant sur Prince of Persia: The Lost Crown rebondissent aujourd’hui. L’équipe aurait été dissoute et qu’une proposition de suite pour le jeu avait été rejetée par Ubisoft.

Insider Gaming rapporte aujourd’hui en exclusivité que d’anciens membres de l’équipe de Prince of Persia se sont redirigés vers d’autres projets—l’un d’eux travaillant sur un remake de Rayman.

D’après les sources proches de la situation, le remake non annoncé de Rayman est en cours de développement sous le nom de code « Project Steambot », et il est assemblé par une équipe située principalement à Ubisoft Milan. Ce studio a directement contribué à la création de plus de deux douzaines de jeux Ubisoft sur une période de vingt ans.

Les sources ont également confirmé que Michel Ancel, le créateur de Rayman (et d’autres franchises comme Beyond Good & Evil), est impliqué en tant que consultant. Cela a soulevé certaines préoccupations parmi les membres de l’équipe, notamment en raison du fait qu’Ancel a été au cœur d’une controverse de « leadership toxique » lancée par un média français en 2020.