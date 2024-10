En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Tintin Reporter Les Cigares Du Pharaon sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Disponible depuis un an sur les autres consoles, sans avoir brillé, le jeu a été retardé au dernier moment pour ne sortir que cette semaine.

Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh.

Mais quel lourd secret renferme-t-il ?

De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.

Une aventure fidèle à l’album et haute en couleurs

– Riche de toutes les facettes de l’univers de Tintin et d’une histoire pleine de rebondissements qui fait partie du grand héritage créatif d’Hergé, ce jeu vous plonge au cœur d’une Égypte mystérieuse et d’autres contrées d’une beauté infinie. « Les Cigares du Pharaon » est le quatrième album de la série des Aventures de Tintin.

Un jeu riche en aventures

– Rejoignez Tintin dans des phases d’action et de réflexion et tentez d’élucider une affaire de trafic international de stupéfiants en explorant l’Orient, un temple antique, un morceau de désert, le tréfonds d’une jungle luxuriante ou d’autres lieux parsemés d’embûches.

Une multitude de gameplays différents

– Un gameplay unique et innovant combinant tous les meilleurs éléments des jeux d’aventure et d’investigation. Un jeu qui vous invite à revêtir votre costume d’enquêteur / reporter : rechercher, infiltrer pour trouver des indices et résoudre des énigmes à l’aide de dialogues d’enquête somptueusement enrichis de séquences vidéos haletantes.

– Enigmes, phases de recherche ou d’infiltration, courses-poursuites en avion ou en voiture, dialogues d’enquête… un gameplay unique et innovant, pour permettre à chacun de vivre l’aventure comme un vrai reporter !