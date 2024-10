Unifiez la Chine ancienne dans ce jeu de stratégie tactique développé par Kou Shibusawa

Hertfordshire, 24 Octobre 2024 – Le premier remake majeur de la série Romance of the Three Kingdoms, ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, est désormais disponible en version numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®5,PlayStation®4, et Windows PC via Steam®. Le jeu de simulation tactique historique, publié par KOEI TECMO Europe et développé par le célèbre studio Kou Shibusawa, reprend Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit, et inclut les contenus supplémentaires “All Officers Play” et “All Periods Scenarios” ainsi que de nombreux nouveaux contenus afin de proposer l’expérience Romance of the Three Kingdoms la plus complète à ce jour.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE propose de nouveaux graphismes et des améliorations du système de jeu afin de faire renaitre ce titre de la célèbre franchise de KOEI TECMO. Parmi les nouveautés, le nombre d’officiers jouables a été augmenté, passant d’environ 600 à 1000. Grâce à l’ajout de nouveaux officiers et forces, les joueurs peuvent découvrir de nouveaux événements et développer de nouvelles relations entre les personnages pour une expérience encore plus authentique. Le contenu supplémentaire « All Periods Scenarios » a également été mis à jour afin de proposer plus de 55 scénarios, y compris fictifs, proposant ainsi le plus grand nombre de scénarios de l’histoire de la franchise. Couvrant des périodes allant de la fin de la Eastern Han Dynasty jusqu’aux derniers instants de l’époque des Trois Royaumes, le jeu permet aux joueurs de sélectionner les officiers et périodes qu’ils souhaitent jouer, créant ainsi de multiples combinaisons possibles pour une expérience propre à chaque joueur. Les combats de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE restent au tour par tour, comme le titre original, mais proposent un système entièrement restructuré, résultat de 20 ans d’expérience du studio Kou Shibusawa depuis la sortie de Romance of the Three Kingdoms VIII. Le remake conserve les éléments clefs du jeu original tels que des règles simples, une carte mêlant champs de bataille et sièges, et l’utilisation du terrain, tout en améliorant grandement le rythme et l’équilibre du jeu. Avec l’ajout de nouveaux éléments inédits tels que « Link Forged », les joueurs peuvent découvrir un système de combat à la fois facile à appréhender et très tactique. Grâce au contenu « All Officers Play », les joueurs auront la possibilité de prendre le contrôle de puissants dirigeants, des officiers qui les servent ou d’un officier indépendant et de rejoindre une armée de vagabonds. Cela permettra aux joueurs d’explorer les Trois Royaumes et de vivre une nouvelle expérience unique à chaque fois grâce a la grande quantité de fonctionnalités et la variété des alliances formées à la fois sur le champ de bataille et en dehors. En célébration de la sortie du jeu, KOEI TECMO organise un concours « Fictional Scenario Contest » dans lequel les fans peuvent soumettre des idées de scénarios pour ROMANCE OFTHE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, explorant ainsi des histoires « et si » et des événements alternatifs n’ayant pas eu historiquement lieu. L’équipe de développement du jeu jugera et sélectionnera un total de trois scénarios parmi les propositions, un pour chacune des régions du Japon, de l’Asie et de l’Europe/Amérique du Nord. Ces scénarios seront disponibles dans une mise à jour gratuite de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE prévue à une date ultérieure.

Les éditions numériques standard et Digitale Deluxe de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE sont désormais disponibles sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, et Windows PC via Steam.

L’édition Digitale Deluxe inclut le jeu de base, un artbook numérique, la bande-son numérique ainsi qu’un scénario bonus, « Liu Bei’s Three Tacticians ».