Affrontez les Sept Héros et entamez votre aventure à travers les générations

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, le remake 3D du RPG à succès dont plus d’un million d’exemplaires ont été vendus à sa sortie en 1993 au Japon, est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®) et PC sur Steam®. Dès aujourd’hui, les joueuses et les joueurs peuvent commencer à bâtir et à protéger leur empire sur plusieurs générations, tout en affrontant les redoutables Sept Héros dans les combats au tour par tour rapides mais stratégiques de cette épopée indépendante.

« Majestés impériales du monde entier, l’heure du combat est arrivée. Quel que soient vos origines, je suis certain que vous partagez la même détermination : celle de tout donner pour faire le bonheur de votre empire et de son peuple. C’est la raison même de votre accession au trône. La route sera difficile, et vous aurez parfois le cœur brisé par des combats sans espoir. Lorsque vous penserez ne plus pouvoir vous relever, souvenez-vous des autres Majestés impériales qui, elle, continuent d’avancer et de se battre pour votre nom et votre honneur. Cette route est sans fin, et vous aussi devrez monter sur le trône et vous venger. Lorsque vous aurez surmonté une infinité d’obstacles, les Sept Héros qui vous attendent ne manqueront pas de vous accueillir à bras ouverts. Ils feront honneur à votre ascension et se dresseront contre vous de toutes leurs forces. Je vous souhaite bonne route. »

« Laissez passer Sa Majesté Impériale ! Sa Majesté Impériale va nous conduire à la victoire dans cette bataille ! » – Akitoshi Kawazu, directeur général de la franchise SaGa

« Aujourd’hui, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est sorti.

Au fil des trois années que j’ai consacrées à ce projet, j’ai à nouveau été frappé par l’excellence de l’équipe du Romancing SaGa 2 original, à commencer par Akitoshi Kawazu. Créer une expérience qui réunit des milliers d’années d’histoire, dans laquelle le trône est transmis d’une génération impériale à la suivante dans le but de vaincre les Sept Héros… Je leur tire mon chapeau pour avoir imaginé ce scénario unique en plein âge d’or du RPG classique et traditionnel.

Pendant le développement de Revenge of the Seven, l’équipe discutait chaque jour de la façon de rendre le jeu plus captivant pour le public d’aujourd’hui, et de transmettre cela. Je suis un peu triste que cette époque soit révolue, mais je suis également ravi que notre jeu soit prêt pour vous. Nous avons tout donné pour ce titre, et nous espérons que vous serez nombreux à y jouer. J’espère qu’aujourd’hui marque le début d’un nouvel avenir pour Romancing SaGa. » – Shinichi Tatsuke, producteur

Dans Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, les joueuses et les joueurs se lancent dans une aventure pour agrandir leur empire tout en repoussant la menace représentée par les Sept Héros à travers les générations. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération. Développé par l’équipe à l’origine du remake de Trials of Mana (2020), ce remake intégral constituant un jeu autonome proposera des images modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise, dont la possibilité d’alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et trois modes de difficulté échangeables à tout moment.