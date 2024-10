Les fêtes de fin d’année sont pour bientôt ! Mais elles sont encore loin, et il faut encore tenir presque deux mois… Pour patienter, comme toujours depuis le début de l’année, voici notre sélection des promotions du moment sur l’eShop. Avec des jeux à tout petit prix disponibles !

Oxenfree

0,99€ au lieu de 9,99€

Oxenfree à moins d’un euro, il ne faut vraiment pas hésiter ! Le jeu est disponible sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 6 novembre !

Oxenfree est une magnifique aventure narrative. Avec sa direction artistique exceptionnelle, sa magnifique écriture, c’est une pépite et un must have pour les amateurs de ce genre de jeux. L’aventure est peut-être courte, mais à ce prix… Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Thronebreaker: The Witcher Tales

6,99€ au lieu de 19,99€

En plus de The Witcher 3, il y a cette petite pépite disponible actuellement sur l’eShop. Thronebreaker: The Witcher Tales est disponible sur l’eShop au prix de 6,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 3 novembre.

Thronebreaker: The Witcher Tales est un spin-off réussi, un jeu de rôle conséquent à l’écriture soignée avec une très belle durée de vie ! Nous avons là un superbe jeu, disponible à sept euros, que notre testeur avait noté 9 sur 10 aussi !

Vous pouvez lire notre test ici.

Dave the Diver

13,99€ au lieu de 19,99€

Petite promotion sur l’un des hits de la fin d’année 2023. Dave the Diver est sur l’eShop à 13,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 1er novembre.

Vous aimez la pêche ? Vous aimez les restaurants ? Vous aimez les histoires mignonnes et abracadantesques ? N’hésitez pas, Dave the Diver est un must have, un jeu amusant, à la durée de vie colossale… Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 5 Tactica

29,99€ au lieu de 59,99€

Changement de style avec ce T-RPG sorti lui aussi en fin d’année 2023. Il est actuellement disponible à 29,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 31 octobre. La promotion est sur l’eShop.

Persona 5 Tactica est un superbe T-RPG qui peut se jouer même si vous n’avez jamais fait la licence Persona. Avec un gameplay « au poil », accessible et une narration soignée, vous allez prendre un malin plaisir sur ce jeu. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Curse of the Dead Gods

5,99€ au lieu de 19,99€

Et voilà, c’est fini pour notre sélection. Nous terminons avec Curse of the Dead Gods, actuellement sur l’eShop au petit prix de 5,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 3 novembre.

Curse of the Dead Gods est un roguelike sympathique qui nous donne l’impression d’incarner Indiana Jones ! Avec de magnifiques graphismes, une bonne bande-son, et une difficulté bien dosée, il est un bon petit jeu qui, à ce prix, vous permettra de passer de bonnes sessions de jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.