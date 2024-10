Aujourd’hui marque la sortie de SONIC X SHADOW GENERATIONS par SEGA®, doté d’un gameplay mêlant parfaitement les compétences de Shadow, Sonic classique et Sonic moderne. SONIC X SHADOW GENERATIONS introduit une toute nouvelle histoire pour Shadow avec les nouveaux pouvoirs de Doom, ainsi qu’un remaster complet de Sonic Generations™ pour les consoles de dernière génération.

Afin de célébrer la sortie, SEGA a publié une nouvelle bande-annonce pour SONIC X SHADOW GENERATIONS disponible ici. Découvrez une cinématique riche en action lors de laquelle Sonic et Shadow affrontent leurs ennemis respectifs tout en dévoilant un aperçu du gameplay de chaque aventure.

Shadow Generations marque le sinistre retour de Black Doom, l’ennemi juré de Shadow, qui menace de conquérir le monde à nouveau. Les fans pourront incarner Shadow et plonger dans son sombre passé afin de débloquer ses pouvoirs latents, explorer ses origines et faire face à des ennemis familiers pour sauver le monde.

Le remaster complet de Sonic Generations combine la nostalgie de l’emblématique ère en 2D de Sonic à la frénésie fulgurante du gameplay propre au Sonic moderne en 3D. L’histoire évolue autour de Sonic et ses amis qui doivent traverser le temps et les dimensions afin de sauver leur univers en proie au chaos causé par une nouvelle menace. Les joueuses et joueurs pourront redécouvrir cette aventure avec des graphismes améliorés, de nouveaux défis et encore plus de contenu bonus !

SONIC X SHADOW GENERATIONS est disponible dès maintenant au format numérique et physique, à partir de 49,99 € sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et PC. Rendez-vous sur sonicxshadowgenerations.com dès aujourd’hui pour acheter SONIC X SHADOW GENERATIONS.

Vous trouverez ci-dessous une description des prix et des éditions pour SONIC X SHADOW GENERATIONS :

Prix et éditions :

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Standard (49,99 €)

Jeu de base (physique ou numérique)

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Digital Deluxe (59,99 €)

Jeu de base (numérique uniquement)

Season Pass Digital Deluxe : Pack Sonic 3 , le film Apparence de Terios Pack de musiques bonus Artbook + bande originale numériques Pts de compétence ( Sonic Generations ) * PS4 et PS5 uniquement : Cinématiques exclusives du prologue en bonus



Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter de SEGA avant le 1er novembre 2024 pour recevoir l’apparence iconique de Sonic Jam™ pour Sonic classique, inspirée par la première apparition en 3D de Sonic.

Le pack Sonic 3, le film est inclus dans l’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS. Le 12 décembre, les détentrices et détenteurs de l’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS pourront incarner Shadow sous un nouveau look et jouez à un niveau inédit inspiré de Sonic 3, le film, avec la voix de Keanu Reeves !

Pour ne manquer aucune annonce concernant Sonic the Hedgehog™, suivez Sonic sur X, Instagram et TikTok, aimez sa page sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. N’oubliez pas non plus de jeter un œil à la boutique en ligne de SEGA à l’adresse shop.sega.com et découvrez les articles qui sauront ravir le fan de SEGA qui sommeille en vous. Accédez à la Sonic the Hedgehog Amazon Store pour acheter des produits dérivés SONIC X SHADOW GENERATIONS comme des t-shirts, des sweats, des coques pour téléphone et bien plus encore via Amazon Merch on Demand.