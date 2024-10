Ladybug et Chat Noir se lancent dans leur aventure la plus audacieuse à ce jour dans ce jeu d’action-aventure solo et coopératif !

GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Miraculous : Paris Under Siege, le tout nouveau jeu de plateforme et d’action-aventure à la troisième personne inspiré de la série télévisée animée à succès Miraculous™ – Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, est lancé aujourd’hui en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5.

Embarquez dans une aventure palpitante où héroïsme, combats acrobatiques et parkour époustouflants s’entrechoquent alors que Papillombre libère une vague de méchants à travers la ville. C’est à Ladybug et Chat Noir de sauver la mise !