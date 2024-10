NIS America, Inc. a le plaisir d’annoncer qu’Ys X: NORDICS, le nouveau volet de la légendaire série Ys, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

La version Ys X: NORDICS Limited Edition sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch est disponible dès maintenant en exclusivité sur la boutique en ligne de NIS America au prix de 104,99€ Les packs comprennent une copie du jeu, la bande-son, un mini livre d’art, un sac en bandoulière, et plus encore.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin et le mystérieux pouvoir de Mana ! Alors qu’ils cherchent un moyen de briser les liens mystiques qui les unissent, ils se retrouvent pris dans un conflit entre deux factions : les guerriers navigateurs connus sous le nom de Normans et les Griegers énigmatiques et apparemment immortels. Pour sauver les habitants du golfe d’Obelia, Adol et Karja vont devoir naviguer dans les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu’il leur confère.

Caractéristiques :