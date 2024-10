Il y a peu, Nintendo a annoncé la fermeture de Animal Crossing: Pocket Camp le 28 novembre, pour le remplacer par une version payante, hors ligne, sans microtransactions d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle version, intitulée Animal Crossing: Pocket Camp Complete, a enfin été révélée et sera lancée dans le monde entier le 3 décembre. Elle est déjà disponible en préinscription sur Google Play et l’App Store.

Au lancement, Animal Crossing: Pocket Camp Complete coûtera 9,99 € / 8,99 £ / 9,99 $ / 980 yens. Mais ce tarif est valable seulement jusqu’au 31 janvier ; après cette date, le jeu passera à 19,99 € / 19,99 $ / 17,99 £ / 2 000 yens. Nintendo précise qu’il s’agit d’un achat unique : un seul paiement est nécessaire pour jouer, sans microtransactions par la suite. Il est également important de noter qu’il faudra acheter le jeu pour commencer à jouer (pas d’essai gratuit).

Animal Crossing: Pocket Camp Complete nécessitera iOS 14 ou plus récent / Android 6 ou plus récent, avec au moins 2 Go de RAM et un processeur 64 bits. Il demandera environ 281,3 Mo d’espace libre (au minimum, lors du premier lancement). Il sera jouable en anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, espagnol, et chinois traditionnel.

Voici une vidéo de présentation de Animal Crossing: Pocket Camp Complete : Animal Crossing: Pocket Camp Complete permettra aux joueurs de Animal Crossing: Pocket Camp de transférer leurs données de sauvegarde, leur permettant de continuer à jouer avec (presque) tous les objets obtenus, tous les animaux rencontrés, etc. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Nintendo, qui doit être lié au jeu avant le transfert. Consultez la FAQ pour plus de détails !

Important : vous pourrez transférer vos données de sauvegarde uniquement jusqu’au 1er juin !

Quant aux nouveaux joueurs, ils pourront découvrir le même gameplay, les mêmes fonctionnalités et contenus que dans Animal Crossing: Pocket Camp, mais sans aucune microtransaction. Comme dans le jeu original, dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete, vous devenez le gestionnaire d’un camping. À vous de créer un lieu animé où de nombreux animaux se rassemblent. Vous pouvez discuter avec eux, vous lier d’amitié et même obtenir leur aide pour vos tâches. Vous pouvez également pêcher, attraper des insectes, etc.

Tout comme dans les jeux principaux sur consoles, Animal Crossing: Pocket Camp Complete propose divers événements, notamment des événements de jardinage et des tournois de pêche, ainsi que des événements saisonniers comme Halloween, Noël/Jour des jouets, Pâques et l’été. En participant à ces événements, vous pouvez obtenir de nombreux objets saisonniers stylés pour décorer votre camping.

En plus de tout le contenu ajouté à Animal Crossing: Pocket Camp au fil des années (y compris les objets et événements pour le 7ᵉ anniversaire), cette version Complete proposera également de nouvelles fonctionnalités et objets.

Et chaque soir, le célèbre K.K. Slider viendra faire une performance musicale sur votre camping !

Si vous souhaitez vous présenter aux autres joueurs, vous pouvez créer une Carte de Camping-cariste. Choisissez votre couleur préférée, une pose, votre animal favori, et c’est parti ! En scannant le code QR trouvé sur la Carte de Camping-cariste d’un autre joueur, vous pouvez l’ajouter en ami, et il pourra visiter votre camping pour jouer avec vous.

Le jeu Animal Crossing: Pocket Camp est sorti en 2017. Cette application à achat unique regroupe les objets et événements ajoutés sur 7 ans, tout en conservant le gameplay général de Animal Crossing: Pocket Camp, sans achats supplémentaires en jeu.

Vous êtes devenu gestionnaire d’un camping, et c’est à vous de créer un lieu amusant. En tant que gestionnaire, vous pouvez également pêcher, attraper des insectes, discuter avec les animaux et collectionner vos meubles préférés. Habillez-vous comme vous le souhaitez, faites des détours et profitez de votre vie relaxante au camping !

◆ Créez votre camping avec plus de 10 000 objets Des tentes et balançoires aux rivières paresseuses et carrousels, il y a une multitude d’objets pour décorer votre camping à votre goût.

◆ Rencontrez les animaux De nombreux animaux aux personnalités uniques viendront vous voir. Les animaux sont très curieux de votre camping. Celui que vous choisissez comme gardien vous aidera dans vos tâches. Créez un magnifique camping en explorant la forêt ensemble.

◆ Des tonnes d’événements saisonniers Chaque mois, vous retrouverez des événements comme les événements de jardinage et les tournois de pêche. N’oubliez pas Halloween, le Jour des jouets, le Jour des œufs et le Festival d’été ! Vous pouvez collectionner des objets saisonniers en participant à ces événements.

◆ Continuez à partir de vos données de sauvegarde Les joueurs d’Animal Crossing: Pocket Camp peuvent transférer leurs données de sauvegarde et continuer à jouer. ※ Les données de sauvegarde peuvent être transférées jusqu’au 2 juin 2025.

==========Nouvelles fonctionnalités dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete==========

◆ Cartes de Camping-cariste Créez une Carte de Camping-cariste pour vous présenter. Choisissez une couleur et une pose, et c’est fait ! Vous pouvez également scanner les Cartes d’autres joueurs pour échanger et collectionner.

◆ Tous se retrouvent au Col du Sifflet Visitez un nouvel endroit qui n’existait pas dans Animal Crossing: Pocket Camp. Les autres joueurs dont vous avez enregistré la Carte de Camping-cariste viendront vous rendre visite. Vous pourrez aussi profiter de concerts de guitare en direct le soir.

◆ Billet Complete En participant activement aux événements, vous pouvez gagner des Billets Complete, échangeables contre des objets en édition limitée que vous avez manqués ou des cookies chanceux de votre choix.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete regorge de divertissement. Définissez votre style de vie préféré !

※ Bien qu’une connexion Internet constante ne soit pas requise, une communication de données temporaire peut être nécessaire pour certains processus, ce qui peut entraîner une utilisation de données : ・ Vérification du compte ・ Vérification de l’heure ・ Téléchargement de données

※ Certains événements peuvent ne pas fonctionner correctement si vous modifiez l’heure sur votre appareil.

※ Les données de sauvegarde seront enregistrées sur votre appareil.

※ Veuillez noter que la suppression de l’application entraînera également la suppression des données de sauvegarde.

※ Le bon fonctionnement n’est pas garanti pour tous les appareils remplissant les conditions requises. La performance peut varier en fonction des spécifications et des conditions d’utilisation de l’appareil.

※ Certains objets d’Animal Crossing: Pocket Camp peuvent ne pas être disponibles.