Un nouvel exploit de speedrun dans Final Fantasy VII permet désormais d’éviter la mort emblématique d’Aerith, un moment clé et tragique du jeu. Grâce à une nouvelle tactique, les speedrunners ont trouvé un moyen de contourner l’événement dans le scénario principal qui, autrefois, était inévitable.

La mort d’Aerith Gainsborough dans Final Fantasy VII est l’un des moments les plus choquants et emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Elle survient à la fin du premier disque, lorsque Sephiroth, l’antagoniste principal, poignarde Aerith alors qu’elle prie dans la Cité des Anciens. Ce moment inattendu a eu un impact majeur sur les joueurs pour plusieurs raisons : Aerith n’est pas seulement un personnage principal mais aussi un membre essentiel de l’équipe, et sa mort est irréversible dans le jeu original.

L’impact de cette scène va au-delà du jeu lui-même. Elle a renforcé le statut de Final Fantasy VII comme jeu culte (1er jeu de la saga principale à sortir chez nous traduit) et a eu une résonance émotionnelle rare pour un titre de cette époque. La mort d’Aerith est souvent considérée comme l’un des moments les plus déchirants de l’histoire du jeu vidéo. Les fans étaient attachés à elle, et sa mort a inspiré de nombreuses théories, œuvres d’art, et discussions dans les cours de récrés comme sur les premeirs forum d’un internet naissant à 56k. Ce fut également un tournant dans le scénario, illustrant le pouvoir et la cruauté de Sephiroth tout en donnant une nouvelle dimension à la quête des protagonistes, désormais motivés par le désir de venger Aerith.

Dès la sortie du jeu, des rumeurs et des mythes ont circulé, alimentées par des magazines de jeux vidéo et des forums, prétendant qu’il existait des moyens secrets de sauver Aerith. Dans une époque où les forums en ligne, les magazines de jeux, et les guides officiels étaient souvent les seules sources d’informations et d’astuces. Certains affirmaient qu’il était possible de la ressusciter via des quêtes cachées ou des objets particuliers, mais aucun de ces éléments ne s’est avéré exact dans la version originale. Ces rumeurs ont persisté pendant des années, conduisant même à des hacks et mods créés par les fans pour réintégrer Aerith dans l’équipe après sa mort.

Petit retour en arrière pour les vieux nostalgique de cette époque, voici les différentes théorie de l’époque.

L’Œil du Désert ou la Matéria de Résurrection : Une rumeur suggérait que les joueurs pouvaient obtenir un objet ou une matéria spécifique — parfois appelée « Matéria de Résurrection » — en accomplissant une série de quêtes ou en retournant dans la Cité des Anciens. On disait que cet objet permettrait de ressusciter Aerith si on l’utilisait à un moment précis. Aucun objet de ce type n’existe dans le jeu original. Obtenir le niveau maximum avec Aerith : Certains joueurs croyaient que si Aerith atteignait le niveau 99 avant l’affrontement avec Sephiroth, elle survivrait ou serait ressuscitée. Terminer des quêtes annexes spécifiques : Une autre rumeur indiquait que la réalisation d’un certain nombre de quêtes annexes, comme la collecte de toutes les matérias ou la réussite de la « Gold Saucer Date » avec Aerith, déverrouillerait une fin alternative où elle ne mourrait pas. Certaines rumeurs allaient même jusqu’à spécifier que des choix de dialogue ou des actions précises pouvaient changer son destin. Revenir à la Cité des Anciens après sa mort : Certains pensaient qu’en revenant à la Cité des Anciens, il serait possible de trouver un moyen de ramener Aerith dans l’équipe. Cette rumeur est née du fait que l’emplacement est accessible après sa mort, bien qu’aucun événement spécial ou scène cachée n’y soit prévu. Utiliser un GameShark ou des codes de triche : Avec l’arrivée des outils comme GameShark, des joueurs ont commencé à expérimenter en forçant Aerith à rester dans l’équipe via des codes de triche. Bien que cela fonctionne techniquement, cela provoque souvent des bugs ou des dysfonctionnements, car le jeu n’a pas été conçu pour gérer ce scénario. Des fins alternatives ou secrètes : Beaucoup de fans croyaient qu’il existait une fin alternative où Aerith survivait, à condition de remplir certains objectifs. La croyance en des fins cachées est devenue une légende urbaine, en partie parce que d’autres jeux de rôle de l’époque proposaient plusieurs fins selon les choix du joueur. Or, Final Fantasy VII n’a qu’une fin unique dans sa version originale.

La matéria blanche qu’Aerith relâche lors de sa mort dans Final Fantasy VII est un élément clé tant sur le plan narratif que symbolique. Elle représente non seulement son lien avec la Lifestream (le flux de vie) mais aussi son héritage et son rôle en tant que membre de la race des Cetrans, un peuple ancien lié à la nature et à la planète. Aerith, étant la dernière descendante connue des Cetrans, a une connexion profonde avec la planète. Sa mort, et la libération de cette matéria, symbolise sa contribution à la préservation de la vie sur Gaia, la planète de Final Fantasy VII.

Depuis le remake de Final Fantasy VII, des changements dans la narration et des ajouts d’éléments inédits alimentent la spéculation sur le destin d’Aerith. Certains fans espèrent que Square Enix pourrait exploiter cette occasion pour donner une seconde chance au personnage dans une chronologie alternative ou via des fins alternatives possibles, revisitant ainsi un moment qui a défini toute une génération de joueurs.

Bien que cette mort soit cruciale pour l’histoire et ait marqué de nombreux fans, cette technique pourrait offrir aux joueurs une expérience différente, voire inédite, en permettant à Aerith de rester dans l’équipe. Les passionnés de speedrun qui aiment repousser les limites techniques du jeu utilisent des méthodes de manipulation de mémoire ou des glitchs pour y parvenir, ce qui pourrait potentiellement révolutionner la manière dont le jeu est joué et étudié dans le monde du speedrunning.

Depuis des décennies, les speedrunners cherchent à réduire le temps de ce long RPG pour atteindre un chrono incroyablement bas. Et cette semaine, ils ont fait une découverte qui change littéralement le jeu. Non seulement ils ont trouvé un moyen de sauter complètement le premier disque, mais cette astuce permet également de garder en vie une membre importante de l’équipe.