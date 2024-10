C’est les rumeurs qui affolent la toile.

Selon le leaker espagnol Nash Weedle, notamment connu pour avoir fait fuiter Metroid Dread avant l’heure. Un portage en cours d’une Complete Edition d’Elden Ring sur Nintendo Switch 2 pour fin 2025. En passant, Nash Weedle avait fait part d’autres indiscrétions pour la prochaine console de Nintendo :

– Trilogie Bayonetta remasterisée

– Assassin’s Creed Shadows au lancement, puis d’autres portages ensuite comme Mirage

– Prochain Animal Crossing en 2026

– Moon Studios qui aurait débuté le chantier Ori 3

Autre information, la conférence aux investisseurs aura lieu le 5 novembre, et qu’à un moment, va bien falloir donner des perspectives fiscales. Ce qui fait tourner la tête des leakers avec :

– PH Brazil dit que c’était pour « très bientôt » et pense qu’une annonce officielle pourrait tomber mardi ou jeudi

– Pyoro qui se met en PV sur X et change sa bannière en mettant « l’Alarmo » et de « gros yeux » à la place de son pseudo