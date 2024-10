Il s’agit du même RPG de survie et d’horreur de science-fiction qui a fait ses débuts en 2021. Pour la version Switch, Untold Tales proposera le jeu dans sa forme originale avec le jeu de base complet, ainsi que toutes les mises à jour de contenu publiées jusqu’à présent, incluant des missions supplémentaires, de nouveaux lieux, des armes supplémentaires, des modes de jeu uniques, et bien plus encore. Les fans pourront également acheter la Chernobylite Premium Edition, qui comprend tout ce qui est mentionné, ainsi que les téléchargements numériques de la bande-son officielle de Chernobylite et du livre d’art, ainsi que deux DLC cosmétiques pour des armes et le refuge – le Seasoned Scavenger et le Irradiated Hideout DLC.

Chernobylite est un RPG de survie et d’horreur de science-fiction se déroulant dans les terres désolées de la Zone d’exclusion de Tchernobyl. Incarnez Igor, un physicien et ancien employé de la célèbre centrale de Tchernobyl, qui retourne à Pripyat pour enquêter sur la mystérieuse disparition de sa fiancée, 30 ans après la catastrophe nucléaire. Affrontez des forces militaires hostiles, d’autres récupérateurs, des créatures mutantes, et un environnement irradié difficile. Vivez une aventure de survie, de conspiration, d’horreur et d’obsession, où vos choix influencent le déroulement de l’histoire.