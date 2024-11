L’édition ultime du légendaire jeu de tir prend son envol avec une sortie numérique et physique juste à temps pour les fêtes !

Clear River Games, éditeur spécialisé dans les jeux classiques et rétro, en collaboration avec l’éditeur et développeur japonais City Connection, a annoncé aujourd’hui que le célèbre jeu de tir arcade Under Defeat est prêt à décoller et sera disponible sur PS4™, PS5™ et Nintendo® Switch dès le 5 décembre 2024.

Disponible en version physique sur PS5™ et Nintendo® Switch™, et en version numérique sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, avec des versions numériques également sur Xbox et PC via Steam (publiées par City Connection), Under Defeat propose la version ultime de ce jeu de tir frénétique, débarquant en Occident avec tout le contenu DLC inclus, auparavant disponible uniquement au Japon.

Se déroulant dans une histoire alternative où une guerre totale fait rage, le développement de cette nouvelle version est confié à City Connection, sous la supervision de Takehiro Eda et de Zerodiv Fukushima Factory, bien connus dans la communauté des jeux de tir pour leurs portages de qualité de jeux classiques.

Jeu de tir arcade populaire de G.rev, Under Defeat, sorti initialement en 2005, a attiré une légion de fans grâce à son gameplay intense, permettant à un ou deux joueurs de prendre les commandes d’un hélicoptère lourdement armé pour affronter une armée d’ennemis dans un champ de bataille semi-isométrique, avec la possibilité unique de diriger les tirs vers la gauche ou la droite en attaquant. Reconnu pour ses graphismes explosifs en 3D et son gameplay à haute intensité, Under Defeat propose pas moins de trois modes de jeu offrant une forte rejouabilité, tous intégrés sous la supervision de G.rev.

Le Mode Arcade recrée fidèlement l’expérience de l’arcade originale avec un format 4:3 et un écran vertical pseudo. Le Mode New Order adapte le jeu aux écrans modernes en transformant l’action de tir en un format 16:9 en plein écran, et le Mode New Order+ ajoute de nouveaux éléments, notamment une « jauge d’avertissement » (WARNING GAUGE), introduisant un mécanisme de risque/récompense pour assister le joueur dans son parcours frénétique à travers les vagues d’ennemis.

De plus, Under Defeat est accompagné d’une bande sonore exceptionnelle, nouvellement enrichie par Shinji Hosoe, vétéran de la musique de jeu vidéo (séries Ridge Racer, Tekken, etc.) et son entreprise, Super Sweep.