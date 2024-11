Une démo de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer est désormais disponible sur l’eShop.

La démo permet aux joueurs de découvrir certaines des fonctionnalités du jeu et des chansons originales. En plus des modes Entraînement quotidien et Exercice libre, ainsi que des missions quotidiennes et hebdomadaires et des étirements, les nouveaux modes suivants peuvent être expérimentés :

Sit Fit Boxing, qui permet de réaliser des routines de boxe en position assise.

Mitt Drills, qui permet de boxer avec un instructeur et de compléter des combos à son propre rythme.

Lin est présenté comme l’instructeur virtuel de la démo. Ceux qui complètent des entraînements et établissent une relation avec lui peuvent débloquer une séance Box & Bond conçue pour mieux connaître les instructeurs. Lin peut être personnalisé avec une variété de vêtements et d’accessoires, tandis que la version complète du jeu offre encore plus d’options pour personnaliser Lin et l’ensemble des entraîneurs, y compris les chaussures, les vêtements, les lunettes et les coiffures.

Notez que la progression dans la démo de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer est transférée vers la version complète. Les progrès de l’original et de sa suite peuvent également être transférés.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer sera disponible le 5 décembre 2024.