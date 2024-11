Le nouveau jeu de Yoshifumi Hashimoto, créateur de ‘Harvest Moon’ et ‘Rune Factory’, fait son apparition

Le nouveau RPG fantastique ‘PROGRESS ORDERS’ (プログレスオーダーズ), développé par Yoshifumi Hashimoto, créateur de célèbres jeux comme Harvest Moon et Rune Factory, sera publié par Bushiroad pour Nintendo Switch et PC.

Le Weekly Famitsu du 5 décembre 2024 (N°1875 / sortie le 22 novembre 2024) présentera des informations inédites sur ce jeu.

Dans PROGRESS ORDERS, les joueurs incarnent un assistant maître de guilde, chargé de développer des groupes d’aventuriers appartenant à la guilde et de les envoyer en mission dans des donjons. Ce système de jeu unique se distingue par son approche. Les donjons proposent un RPG de combat stratégique avec des commandes spéciales et la capacité de voyance. En plus de la gestion du groupe et des batailles, les joueurs pourront gérer la guilde, profiter de la vie quotidienne, et même vivre des romances avec d’autres personnages. De nombreuses fonctionnalités variées seront à découvrir.