Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Top software:

01./00. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 641.195 / NEW

02./00. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 180.575 / NEW

03./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 32.762 / 442.593 (-24%)

04./01. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 15.168 / 78.609 (-76%)

05./00. [NSW] Beyblade X: XOne <ACT> (FuRyu) {2024.11.14} (¥7.480) – 9.507 / NEW

06./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.784 / 7.954.332 (+15%)

07./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.647 / 6.055.931 (-10%)

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.771 / 3.676.339 (-9%)

09./03. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven <RPG> (Square Enix) {2024.10.24} (¥6.200) – 4.551 / 96.293 (-32%)

10./18. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 4.445 / 1.051.401 (+67%)

Comme attendu, Dragon Quest III HD-2D Remake explose tout même sur la petite console qu’est la PS5. On comprend mieux le début des ruptures de stocks pour cet opus. Côté gros chiffres :

Plus gros lancement en physique depuis mai 2023

Plus gros lancement en physique pour Square depuis juillet 2017

Très probablement le plus gros lancement pour un remake de Dragon Quest de tous les temps

Il s’agit du deuxième plus grand lancement tiers sur Nintendo Switch (13e au total) et du troisième plus grand lancement sur PlayStation 5 à ce jour. C’est également, de loin, le plus gros lancement pour l’un de ces jeux HD-2D, environ trois fois plus que le lancement combiné des jeux Octopath et Triangle Strategy.

Top hardware:

Oh, la Ps5 rentre dans le rang, le boost Ps5 n’aura pas duré.