Tinkaton sera le prochain Pokémon à rejoindre Pokémon Unite, comme cela a été annoncé. Cette nouvelle a été partagée récemment sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons pour l’instant. D’autres informations et éléments, comme une bande-annonce, devraient être dévoilés à l’approche de la date de sortie du personnage. À ce propos, on sait que Tinkaton arrivera dans Pokémon Unite le 12 décembre 2024. L’année 2024 a été plutôt chargée pour Pokémon Unite. Parmi les autres ajouts au jeu, on trouve Léviator, Miraidon, Hexadron, Malvalame, Ho-Oh, Armarouge, Darkrai et Psykokwak.