Des lumières festives qui durent toute l’année – Un son premium et une compatibilité multi-plateforme à un prix imbattable !

Gioteck™, une marque leader d’accessoires de jeux vidéo et membre d’Embracer Freemode, annonce aujourd’hui le lancement du casque gaming filaire RGB Gioteck TX5+, un accessoire essentiel pour les gamers avisés recherchant une expérience audio haut de gamme à un prix exceptionnel.

Compatible avec une large gamme de plateformes, y compris PS5™, PS4™, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Nintendo® Switch™, le Gioteck TX5+ a été conçu pour offrir un confort premium, des fonctionnalités innovantes et un son exceptionnel, le tout à un prix abordable.

Doté des fonctionnalités essentielles qu’exigent les joueurs, le TX5+ ajoute une touche de style grâce à l’éclairage RGB complet sur les oreillettes, offrant un spectacle lumineux captivant pendant vos sessions de jeu. Alimentées par une batterie rechargeable interne d’une autonomie de six heures, les lumières RGB pulsent et respirent au rythme de l’intensité du jeu, ajoutant une couche d’excitation supplémentaire sans compromettre les performances audio.

Idéal pour des sessions de jeu ininterrompues, les oreillettes circumauriculaires à isolation passive des bruits bloquent les distractions, permettant aux joueurs de se concentrer sur leurs coéquipiers et de capter chaque détail sur le champ de bataille. Le TX5+ est équipé de haut-parleurs de 40 mm pour un son stéréo immersif, afin que les joueurs puissent profiter de chaque détail sonore, des craquements de la neige sous leurs pieds aux pas furtifs d’un ennemi derrière eux.

Le microphone à bascule pour couper le son garantit une communication vocale cristalline, essentielle pour que vos coéquipiers entendent chaque mot clairement – un atout vital pour mener votre équipe à la victoire.

Conçu pour le confort, le TX5+ intègre des coussinets profonds et des bras pivotants pour s’ajuster parfaitement autour des oreilles des joueurs. L’arceau réglable assure un maintien optimal, et le design pliable à plat facilite le rangement du casque entre les sessions de jeu.

Caractéristiques principales

– Jusqu’à 6 heures d’effets lumineux dynamiques. Isolation passive des bruits circumauriculaire – Bloquez les distractions pour une immersion totale.

Marek Soroka, responsable des ventes chez Gioteck, a déclaré :

« Avec le casque gaming filaire RGB Gioteck TX5+, nous voulions offrir un rapport qualité-prix incroyable sans compromettre la qualité. Pour seulement 27,99 £, vous obtenez un casque qui non seulement offre un son exceptionnel et un confort durable, mais qui dispose également d’un éclairage RGB impressionnant qui illumine la pièce et fait ressortir chaque joueur. À ce prix, le Gioteck TX5+ est une combinaison exceptionnelle de performance et de style ».