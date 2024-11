The Knights Unity et Untold Tales annoncent la sortie de W.A.N.D Project sur PC (Steam et GOG) et Nintendo Switch le 29 novembre 2024.

W.A.N.D Project est un jeu roguelike bullet hell frénétique, inspiré par l’esthétique des animés, qui propose un système de création d’attaques unique et extrêmement approfondi. Les joueurs peuvent combiner et associer divers éléments d’attaques pour créer leurs propres pouvoirs personnalisés, permettant des centaines de combinaisons inédites.

Incarnez une sorcière japonaise maniant la magie et élaborez des sorts dévastateurs pour esquiver et annihiler des vagues de monstres extraterrestres tout en défendant un Tokyo futuriste.

Le jeu est conçu pour les amateurs de titres tels que Vampire Survivors, Brotato et Death Must Die.