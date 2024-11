Jeu en solo ou coopération locale avec jusqu’à 4 joueurs ; le mode multijoueur en ligne et de nouveaux héros jouables arriveront bientôt.

L’éditeur indie.io et le développeur Maple Powered Games annoncent que G.I. JOE: WRATH OF COBRA, le beat ‘em up arcade, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de €24.99. Après un lancement réussi sur PC, les joueurs sur consoles peuvent désormais profiter de ce titre indépendant dans le cadre de la série Hasbro Retro Arcade.

Le développeur prévoit des DLC gratuits après le lancement, incluant un mode coopération multijoueur en ligne ainsi que trois nouveaux personnages jouables (Shipwreck, Lady Jaye et Timber), accompagnés de nouvelles options de jeu telles que les “mixers” – des modificateurs pour enrichir les sessions de jeu, comme le Lightning Mode (avec des ennemis plus rapides), Low Gravity, et leTime Attack.

G.I. JOE: WRATH OF COBRA offre un jeu d’action retro remis au goût du jour, avec un gameplay fluide et une grande rejouabilité, dans une expérience facile à prendre en main et fun à maîtriser. Les joueurs peuvent choisir leurs héros de la saga G.I. JOE favoris, comme Duke, Scarlett, Snake Eyes, Gung-ho et Roadblock, et affronter les plus puissants méchants de Cobra, tels que Cobra Commander, Storm Shadow, Destro, Zartan et Baroness. Des décors, terrains, mers et espaces aériens emblématiques, comme Cobra Island, le Pit, et la base sous-marine secrète de Cobra seront à découvrir.

Que ce soit en solo ou en coopération locale avec jusqu’à quatre joueurs, G.I. JOE: WRATH OF COBRA offre un arsenal d’armes, des combos, et des capacités spéciales à utiliser dans les modes Arcade ou Histoire. En terminant des niveaux, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux personnages et modes, comme le Boss Rush, 1 Hit, Double Trouble et Item Shuffle, ainsi que d’autres extras, créant une expérience plus exigeante pour les fans de beat ‘em up classiques, avec une durée de vie infine.

Avec des graphismes en pixel art dessinés à la main et des cinématiques en animation classique inspirées de la série télévisée de 1983, les joueurs combattront au son de musiques d’arcade composées par le légendaire Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4 – Mr. X Nightmare DLC) et le chanteur Johnny Gioeli (Super Smash Bros. Ultimate, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020).