Deck13 Spotlight et Wobble Ghost sont fiers de présenter une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochain jeu d’action-aventure, Spindle. La bande-annonce donne un aperçu exclusif du contenu que les joueurs peuvent attendre de ce nouveau jeu indé au charme singulier. Spindle sortira en 2025 sur PC et Nintendo Switch.

Le voyage de la Mort… et d’un cochon

Dans le monde de Spindle, la mort a cessé d’exister. Et lorsque vous, en tant que Grande Faucheuse, ne pouvez pas faire votre travail parce que personne ne meurt, le chaos se déchaîne. L’univers s’effondre et la fin approche. Pour remettre les choses en ordre, vous devez d’abord découvrir ce qui a mal tourné, avant qu’il ne soit trop tard. Heureusement, vous ne serez pas seul dans cette aventure : un fidèle cochon rose sera votre compagnon et vous guidera à travers les ombres. Ensemble, vous lutterez pour rétablir l’équilibre dans un monde au bord de l’effondrement.

Spindle est un jeu d’action-aventure à l’ancienne qui vous permet de plonger dans un monde en pixel-art magnifiquement réalisé à la main. Explorez des donjons obscurs, résolvez des énigmes complexes et utilisez les pouvoirs uniques de la Faucheuse pour vaincre les créatures et déjouer les obstacles qui se dressent sur votre chemin.

Découvrez le voyage palpitant de notre improbable duo, explorant des environnements variés à pied, en bateau, et même en escaladant des hauteurs vertigineuses. Contrôlez à la fois la Faucheuse et le Cochon, passant par des moments calmes de réflexion, à des balades paisibles et poétiques, à des combats intenses et pleins d’action.