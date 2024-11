Les soldes de fin d’année arrivent, et il y a déjà des offres très intéressantes qui viennent garnir notre sélection des promotions sur l’eShop. Allez-vous en profiter cette semaine ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

48,99€ au lieu de 69,99€

Les promotions chez Nintendo sont rares, peu élevées, mais quand il y en a, il ne faut surtout pas hésiter ! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sur l’eShop à 48,99€ au lieu de 69,99€ jusqu’au 1er décembre.

Faut-il encore présenter Tears of the Kingdom ? La suite de Breath of the Wild est un immanquable. L’un des meilleurs jeux sur la Nintendo Switch. Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Xenoblade Chronicles 2

39,99€ au lieu de 59,99€

Toujours dans les promotions de Nintendo, Xenoblade Chronicles 2 (ainsi que le premier !) est sur l’eShop à 39,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 1er décembre.

Xenoblade Chronicles 2 est un excellent JRPG, une incroyable porte d’entrée pour tout ceux qui ne connaissent pas la licence de Monolith. À ce prix-là, vous avez un jeu au gameplay complet qui permettra de vous occuper pendant de très très longues heures.

Nous n’avons plus de note sur ce test, mais vous pouvez quand même le lire ici.

Broforce

2,99€ au lieu de 14,99€

Il y a Nintendo mais il y a aussi de magnifiques promotions indépendantes disponibles. Brofore est sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 1er décembre ! (comme les autres)

Vous cherchez un jeu pour vous défouler à un prix vraiment ridicule ? Brofore est un incroyable run and gun au contenu impressionnant, addictif, jouable à plusieurs, et vraiment très drôle. C’est vraiment une des belles opérations de la semaine. Nous avions deux tests de ce jeu qui sont d’ailleurs unanimes avec les notes de 8,3 et 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

EA Sports FC 25

29,99€ au lieu de 59,99€

EA Sports FC 25 n’a jamais été aussi peu coûteux ! Il est actuellement sur l’eShop à 29,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 1er décembre.

EA Sports FC 25 est comme chaque année la référence footbalistique pour tous les joueurs. Même si cet opus est perfectible, comporte beaucoup de défauts, il reste une valeur sûre pour ceux qui veulent s’aventurer dans le jeu de sport. Nous lui avions mis la note de 6,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Loop Hero

4,49€ au lieu de 14,99€

On termine dans un autre style avec Loop Hero. Le jeu est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 1er décembre (vous avez compris, à force).

Loop Hero est un roguelite qui réussit à se démarquer du reste de la production vidéoludique. Dans ce jeu, vous devrez partir en expédition afin de récolter des ressources qui vous permettront de reconstruire votre village ! Le gameplay est original, la prise en main (notamment au tactile) parfaite, et si vous aimez le genre, ne passez pas à côté de ce jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.