astragon Entertainment et Team17 Digital annoncent aujourd’hui un partenariat mondial pour la distribution physique de certains produits de Team17 Digital.

Cette collaboration a débuté l’an dernier avec la distribution d’une édition collector du très attendu Blasphemous 2 et s’est poursuivie cette année avec la sortie physique du jeu de survie et d’horreur CONSCRIPT dans une édition deluxe. Les éditions physiques sont conçues pour offrir non seulement la meilleure expérience de jeu possible avec tout le contenu disponible, mais aussi une réelle valeur ajoutée.

Deux autres sorties sont prévues pour décembre 2024 dans le cadre de ce partenariat. Tout d’abord, l’édition collector de Worms Armageddon Anniversary , qui ressuscite le titre culte de 1999 en intégrant notamment la « Sainte Grenade » en guise de badge et sortira le 12 décembre, puis le 17 décembre aux États-Unis, au prix de 49,99 €. Enfin, l’édition collector complète de DREDGE , le célèbre jeu de pêche lovecraftien, qui comprendra tous les DLC sera disponible le 17 décembre au prix de 99,99 €.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Team17 Digital au sein du groupe. En tirant parti de notre vaste expertise en matière de distribution physique et du portefeuille diversifié et attrayant de Team17 Digital, nous mettons en place un partenariat de distribution solide. Cette collaboration nous permet d’atteindre de nouveaux publics cibles pour le portefeuille de Team17 tout en fournissant des éditions collector de haute qualité que les joueurs chériront. » – Julia Pfiffer, PDG d’astragon Entertainment

« Notre collaboration avec astragon a été formidable et nous sommes vraiment impressionnés par leur approche de la distribution physique. Ce partenariat entre astragon et Team17 Digital renforcera notre catalogue à venir, et nous permettra d’élargir l’audience du portefeuille de Team17 et d’offrir aux anciens comme aux nouveaux joueurs des éditions de la meilleure qualité possible pour leurs collections, couvrant une variété de genres et toutes les plateformes. » – Ann Hurley, Directrice Générale de Team17 Digital

astragon Entertainment est un éditeur et un développeur de jeux de simulation réputés tels que Construction Simulator, Police Simulator: Patrol Officers, Bus Simulator et Firefighting Simulator. L’entreprise distribue également des versions physiques de divers jeux provenant de partenaires du monde entier.

Team17 Digital est un développeur et un label de jeux vidéo pour des partenaires mondiaux, avec un accent particulier sur les jeux indépendants de qualité. Le portefeuille de jeux comprend plus de 120 titres, dont des franchises reconnues telles que Worms, The Escapists et Golf With Your Friends, ainsi que des franchises partenaires telles que Blasphemous et Overcooked!.