Les félidés intrépides au pied marin et leurs matelots sûrs sont invités à plonger dans de nouvelles aventures à l’occasion d’une mise à jour gratuite de contenu pour Cat Quest III, disponible dès aujourd’hui sur PC (via Steam) et bientôt accessible aux joueurs et joueuses Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Cat Quest III :

Le moment est venu de retourner dans les Chatraïbes pour profiter d’une ribambelle de nouvelles aventures, dont :

Cinq nouvelles quêtes annexes : partez à la rencontre de nouveaux personnages et découvrez les mystères inédits proposés par quelques têtes connues tout en bataillant férocement contre de nouveaux ennemis très énervés.

Quatre nouveaux donjons à explorer : ces lieux uniques offrent chacun leur propre histoire, leurs trouvailles de gameplay et leurs énigmes. Les surprises qui vous attendent sont à la hauteur du défi proposé !

Trois nouveaux combats de Boss : ces rencontres homériques ne vous laisseront pas indifférents !

De nouveaux équipements à profusion : les objets inédits vous offrent encore davantage de possibilités de construire le personnage avec lequel vous souhaitez semer la terreur dans les Chatraïbes !

Le vaste monde ouvert des Chat-raïbes est aussi généreux que dangereux : tout le monde cherche désespérément la légendaire Étoile du Nord et les infâmes Pi-Rats se dresseront inlassablement sur votre route pour accaparer ce trésor. Cat Quest III offre un large panel d’équipements, d’armes, de sorts et de capacités qui vous permettront de créer le meilleur chat possible. Que vous préfériez faire parler la poudre ou adopter une approche plus stratégique, les Chat-raïbes regorgent de surprises à découvrir à votre rythme, seul ou à deux en coopération.