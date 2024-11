Jeu d’aventure solo inspiré de la mythologie perse, développé par les studios Ram Ram Games et Business Goose, édité par ARTE et coproduit par ARTE et la RTBF.

ARTE, la RTBF, Ram Ram Games et Business Goose annoncent que 30 Birds, jeu d’énigmes passionnant qui se déroule sur des lanternes en rotation, est disponible sur PC/Mac via Steam. La date de sortie de 30 Birds sur Nintendo Switch sera communiquée à une date ultérieure.

« Ce projet a débuté il y a 10 ans, après un voyage à Istanbul. Pour partager notre périple, nous avions créé un journal de bord inspiré des miniatures persanes » déclarent les créateurs du jeu Coline Sauvand, directrice artistique, et Laurent Toulouse, auteur, game designer, musicien et développeur.

C’est en se basant sur cette tradition picturale du XVe siècle que les deux fondateurs du studio belge Ram Ram Games imaginent un livre : « Le Carnet d’Istanbul ». Quelques années plus tard, ils retranscrivent leur expérience dans un jeu vidéo poétique et plein d’humour : 30 Birds.

Des plumes en pagaille

30 Birds s’inspire de plusieurs aspects des cultures persanes et du Moyen-Orient pour créer la Cité Lanterne, véritable volière peuplée d’oiseaux tous plus fous les uns que les autres mais aussi de personnages loufoques. « Le personnage de Simurgh, une déesse oiseau géante, provient directement des mythologies persanes et du Moyen-Orient » précise l’équipe de Ram Ram Games avant d’ajouter que « le nom du jeu lui-même, 30 Birds, est un jeu de mots puisque « Simurgh » signifie « trente oiseaux » en farsi. Ce titre fait référence à La Conférence des oiseaux, le poème mystique d’Attar de Nishapur. On y raconte l’histoire d’un groupe d’oiseaux mené par une huppe qui part à l’aventure afin de rencontrer leur divinité, Simurgh. À la fin de leur périple, trente de ces oiseaux atteignent une vallée et y découvrent un immense lac dans lequel ils observent leurs propres reflets… ».

30 Birds mêle conte oriental et enquête policière

Les joueurs incarnent Zig, une mystérieuse détective accompagnée de Hoop, une talentueuse humoriste huppée. En déambulant au cœur des différentes lanternes tournantes de ce monde mystique, ils trouveront les trente oiseaux qui permettront de sauver Simurgh, la déesse protectrice disparue. En chemin, ils exploreront un monde inspiré de l’art persan, croiseront des oiseaux déjantés, mais aussi des djinns farfelus et d’autres curieux personnages afin de résoudre des énigmes !

30 Birds est une œuvre d’art grandiose, autant visuelle que musicale

Entièrement dessiné à la main, à mi-chemin entre un kamishibai* et une lanterne magique, 30 Birds offre un mélange harmonieux de 2D et de 3D. En évoluant dans les magnifiques quartiers de Cité Lanterne au rythme d’une bande-son aux influences ska, dub et reggae, les joueurs aideront Zig à regrouper des oiseaux charismatiques et volubiles et retrouver Simurgh. La tâche ne serait pas aussi aisée qu’il n’y paraît !

Principales caractéristiques du jeu :

4 lanternes principales et une dizaine de lanternes secondaires : un monde fabuleux, coloré et superbement dessiné à explorer et avec lequel interagir !

De merveilleux quartiers de Cité Lanterne à parcourir pour faire la connaissance de personnages fantastiques .

Des oiseaux charmants (ou non) et d’autres bien plus déchaînés à rencontrer et ajouter comme contacts sur le téléphone.

Des plans de puissants ennemis diaboliques (ou simplement méchants) à déjouer afin de faire la lumière sur l’enlèvement de Simurgh.

Une grande diversité d’ énigmes et de puzzles afin de déjouer les pièges du Savant maléfique !

De toutes sortes de défis et challenges artistiques à relever pour obtenir le contact des oiseaux et progresser !

Les joueurs devront résoudre des énigmes mystérieuses et amusantes, flâner dans les bars et les cafés, jouer aux cartes pour trouver des indices. En plus de dialogues très drôles, de nombreuses autres surprises les attendent dans les rues éclairées de Cité Lanterne : ils pourront créer des morceaux stylés au synthé , mais aussi se déplacer en tapis volant !

30 Birds a reçu la classification PEGI +12. Le jeu est disponible sur PC/Mac via Steam au prix de 17,99 € et bénéficie d’une promotion de lancement de 10% durant le mois suivant sa sortie.

Langues (interfaces et sous-titres) : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié et Japonais.