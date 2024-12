Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 24 novembre au 1er décembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Top software:

01./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 56.032 / 532.639 (+65%)

02./01. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 30.730 / 742.918 (-57%)

03./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.766 / 6.077.698 (+42%)

04./03. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 11.909 / 212.853 (-42%)

05./08. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 11.477 / 1.173.002 (+53%)

06./04. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 11.380 / 99.909 (+15%)

07./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.869 / 3.690.914 (+55%)

08./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.217 / 7.968.172 (+46%)

09./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.853 / 5.627.325 (+67%)

10./16. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.839 / 1.470.570 (+96%)

Top hardware: