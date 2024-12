Cette saison, les joueurs et joueuses pourront découvrir plusieurs nouveautés et mises à jour pour les différents titres Les Sims. Découvrez les dernières actualités qui pourraient plaire à votre audience en cette période de fêtes.

Les fans du jeu Les Sims 4 peuvent profiter de nouvelles mises à jour cosy, comme un événement Festivités cosy qui leur permet de terminer des quêtes, de débloquer des récompenses et d’en apprendre plus sur les diverses traditions du monde entier, ainsi qu’une nouvelle Livraison Les Sims Express incluant des vêtements chauds, des nouvelles recettes de plats, un charmant plateau Chocolat chaud réconfortant qui inclut six délicieuses boissons chaudes et le porte-couvertures Double confort pour apporter une touche chaleureuse à n’importe quelle pièce, et bien plus encore.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur la dernière mise à jour disponible dans le jeu. Pour rappel, le jeu de base Les Sims 4 est disponible gratuitement en téléchargement.

Replongez dans le monde adorable de MySims avec MySims : Collection cosy, désormais disponible sur Nintendo Switch. MySims : Collection cosy inclut des rééditions rétro de deux jeux populaires, MySims et MySims Kingdom, qui invitent les joueurs et joueuses à libérer leur créativité. Avec ses mondes remplis d’énigmes à résoudre, de lieux à découvrir, de personnages hauts en couleur à rencontrer et d’innombrables choses à construire, à peindre et à décorer, ce charmant spin-off du jeu Les Sims a de quoi divertir tous les joueurs et joueuses.