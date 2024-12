Tails of Iron 2: Whiskers of Winter a révélé sa date de sortie, et les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir le jeu. L’éditeur United Label et le développeur Odd Bug Studio ont annoncé aujourd’hui que le jeu sortira le 28 janvier 2025.

Il s’agit d’un cas rare où un jeu est disponible plus tôt que prévu. Initialement, sa sortie était prévue pour février, mais aucune date précise n’avait été fixée à ce moment-là.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter sera vendu à 24,99 €, tandis que l’édition Deluxe sera proposée à 29,99 €. Les précommandes pour les deux versions sont désormais ouvertes, avec une réduction de 20 %.

L’édition Deluxe inclut le Pack Augur of the Draugr et le Pack Hair to the Throne. Ces deux packs offrent trois nouveaux casques, armures, épaulières, boucliers et haches, ainsi que six barbes et coiffures pour personnaliser davantage la préparation au combat d’Arlo.

Situé après le dénouement sanglant du jeu original, Whiskers of Winter suit Arlo dans une quête violente de vengeance implacable contre l’assaut des Dark Wings, tout en introduisant de nouvelles quêtes secondaires de chasse aux monstres redoutables contre des bêtes gigantesques. Le jeune rat peut également imprégner ses armes d’une gamme d’effets élémentaires et de nouvelles capacités pour massacrer ses ennemis. Les mécaniques améliorées de reconstruction permettent à Arlo de rebâtir la garnison nordique des rats à Winter’s Edge, tandis que son nouveau protecteur explore des zones distinctes de cette frontière, peuplées de créatures avec lesquelles il faudra s’allier… ou qu’il faudra vaincre.

Odd Bug Studio a également confirmé le retour de Doug Cockle, doubleur primé (The Witcher 3, Baldur’s Gate III, Alan Wake II), qui prête sa voix grave et menaçante pour accompagner la croisade sanglante et vengeresse d’Arlo.

Caractéristiques principales