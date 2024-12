QUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui que DRAGON QUEST III HD-2D Remake, le RPG décrit par IGN comme « un exemple brillant de remake d’un RPG classique », avait dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde, tous formats confondus. Le jeu, sorti dans le monde entier le 14 novembre, est actuellement disponible pour Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Séries X|S et PC sur Steam® et Microsoft Store.

Acclamé par la critique du monde entier, DRAGON QUEST III HD-2D Remake est un remake intégral de DRAGON QUEST III (sorti en 1988) en HD-2D, un style original qui mélange pixel art et graphismes en 3D. L’histoire et les combats au tour par tour emblématiques de la franchise restent fidèles à l’original, mais le jeu inclut aussi diverses nouveautés, notamment des voix pour les cinématiques, de la musique orchestrale, la nouvelle vocation de monstrologue, l’arène des monstres pour relever des défis supplémentaires et de nouveaux épisodes de l’histoire axés sur Ortega, le père du personnage principal.

Les fans retrouveront aussi la célèbre histoire de DRAGON QUEST III, premier épisode de la trilogie d’Elric. L’histoire a été retravaillée pour être plus cohérente avec les événements de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui sortira l’année prochaine.