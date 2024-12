À partir d’aujourd’hui, les Dresseurs peuvent recevoir une licence pour leur Pokémon préféré chaque jour pendant 5 jours. Et n’oubliez pas : Forgelina (Tinkaton) rejoint l’action le 12 décembre !

Dans Pokémon UNITE, rejoignez des Dresseurs du monde entier qui se rendent sur l’île d’Aeos pour participer aux combats UNITE ! Ces combats opposent deux équipes de 5 joueurs dans une bataille où l’objectif est de marquer le plus de points dans le temps imparti. La clé du succès est le travail d’équipe : battez des Pokémon sauvages, faites évoluer vos Pokémon, et empêchez l’équipe adverse de marquer des points. Mettez vos compétences de coopération à l’épreuve et décrochez la victoire !

Note de patch :

Sucreine

Triple Axel

Augmentation des dégâts par coup : 5% → 8%

Botte Sucrette

Quantité de bouclier : 20% d’augmentation

Gliss’Herbe

Quantité de bouclier : 20% d’augmentation

Écrasement

Dégâts : Diminution de 5 %.

Mouscoto

Anti air

Dégâts de zone : 20 % d’augmentation

Furi-bond

Durée de la réduction d’attaque : 2s → 2.5s

Lezargus

Caractéristiques

Défense : 35-170 → 35-225 (Lv.1-15)

Défense spéciale : 25-140 → 25-225 (Lv.1-15)

Dard mortel

Temps de recharge : 7s → 6.5s

Acrobatie

Temps de recharge : 8s → 7.5s

Archeduc

Statistiques

Défense : 50-250 → 50-270 (Lv.1-15)

Défense spéciale : 30-150 → 30-230 (Lv.1-15)

Nigosier

Surf+

Réduction de la vitesse de déplacement Durée : 2s → 3s.

Lugulabre

Stats

Défense : 35-175 → 35-200 (Lv.1-15)

Défense Spéciale : 30-140 → 30-203 (Lv.1-15)

Dodrio

Hâte

Temps de recharge : 11s → 9s

Bec Vrille

Dégâts : 6% d’augmentation

Flambusard

Rapace

Réduction des dégâts : 15% → 25%

Insecateur

Double volée

Montant de récupération des HP : 15% d’augmentation

Melodelfe

Par ici

Durée de la provocation : 1,5s → 2s

Gravité

Temps de recharge : 9s → 8s

Tenefix

Ombre portée

Temps de recharge : 13s → 12s

Goupelin

Stats

Défense Spéciale : 27-139 → 27-225 (Lv.1-15)

Nitrocharge

Augmentation de la vitesse de déplacement Durée : 1s → 1.5s

Metalosse

Poing Meteor

Temps de recharge : 8s → 7s

Nymphali

Stats

Défense spéciale : 38-190 → 38-240 (Lv.1-15)

Vampibaiser

Soins : baisse de 8%.

Feu Ensorcelé

Dégâts : Diminution de 8%.

Crabaraque

Éboulement

Temps de recharge : 5s → 5.5s

Piège de roc

Cooldown : 5s → 5.5s

Dégâts : Diminution de 8%.

Plaie Croix

Temps de recharge : 6s → 6.5s

Capacité Unite

Coût énergétique : augmentation de 20%

Tyranocif

Lame de Roc

Dégâts : 10% diminué

Vibrobscur

Temps de recharge : 5s → 5.5s

Duralugon

Luminocanon

Réduction de la vitesse de déplacement des attaques renforcées : 80% → 60%

Piège de roc

Délai de récupération des charges : 8s → 8,5s

Groudoudou

Berceuse

Réduction de la défense et de la défense spéciale : 35% → 25%

Torgnoles

Temps de recharge : 4,5s → 5s

Florizarre

Giga Sangsue

Taux de réduction des dégâts : 35% → 40%

Lance Soleil

Dégâts : Diminution de 8%

Mackogneur

Dynamopoing

Augmentation de l’attaque : 20% → 12%

Sacrifice

Augmentation de la vitesse d’attaque : 50% → 40%

Sacrifice+

Augmentation de la vitesse d’attaque : 60% → 50%

Absol

Poursuite

Cooldown : 5s → 5,5s

M. Mime

Psyko

Cooldown : 6s → 6,5s

Carchacrok

Attaque de base

Vitesse d’attaque : 0-7.5% de diminution (Lv.1-15)

Séisme

Dégâts : Diminution de 5%

Séisme +

Dégâts : Diminution de 5 %.

Réduction de la vitesse de déplacement : 40% → 20%

Dracocharge

Temps de recharge : 5s → 5,5s

Phyllali

Aéropique

Délai de récupération des charges : 4s → 5s

Noctali

Tricherie

Réduction de la vitesse de déplacement : 30% → 15%

Brasegali

Surchauffe

Dégâts : Diminution de 6%

Psykokwak

Entrave

Temps de recharge : 6s → 7s

Dégâts : 20% de diminution

Extension du temps de recharge : 3s → 2s

Darkrai

Attaque renforcée

Portée : 12m → 9m

Machination

Ajusté pour s’assurer que les dégâts supplémentaires ne réveillent pas les adversaires endormis.

Capacité Unite

Ajusté l’effet pour conduire les adversaires vers un cauchemar sans obstacles.

Carmadura

Capacité Unite

Modification du contrôle de la portée de l’attaque lors de l’activation en entrée de mouvement (stick gauche/panneau de direction).

changement au niveau des ranked :

Le matchmaking sera différent, il se basera plus sur le mmr, mais juste si la personne est maître ou non. Et le nombre de points a diminué par victoire

Master 1200 – 1400 :

+11 au lieu de +12 / -8 au lieu de -6

Master 1400 – 1600 :

+9 au lieu de +9 / -9 au lieu de -6

Master 1600 – 1800 : Pas de changement

Master 1800 – 2000 :

+9 au lieu de +9/ -10 au lieu de -9

Master 2000-2200 :

+9 au lieu de +9 / – 11 au lieu de -11

Master 2200+ : +9 au lieu de +9 / -9 au lieu de – 12