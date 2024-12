Pénétrez dans l’immense usine Wonder Works et embarquez pour une aventure inoubliable.

10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc. et Universal Products & Experiences, a annoncé aujourd’hui que le jeu d’action-aventure Funko Fusion est désormais disponible en version numérique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Les joueurs pourront explorer une multitude de mondes inspirés de séries télévisées, films, bandes dessinées et jeux vidéo emblématiques, tels que Jurassic World, Les Dents de la mer, Retour vers le futur, The Thing, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena, la guerrière, Umbrella Academy, Les Maîtres de l’univers, et bien d’autres ! Ils plongeront dans l’aventure pour vaincre des ennemis, résoudre des énigmes et percer le mystère de l’influence malveillante d’Eddy Funko.

Depuis son lancement en septembre, Funko Fusion a considérablement élargi sa sélection de personnages jouables grâce à une série de DLC gratuits, incluant Sun Wukong, le Dr. Ian Malcolm de Jurassic World et Trap Jaw de Les Maîtres de l’univers. Des DLC payants optionnels sont également disponibles, avec des ajouts comme Bob Ross, Atom Eve et Rex Splode de Invincible, ainsi que des personnages issus de Wickedde Universal Pictures. Ces DLC, ainsi que les prochains contenus à venir, seront disponibles prochainement sur PlayStation 4 et début de l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Funko Fusion est disponible dès aujourd’hui en version numérique sur PlayStation 4 via le PlayStation Store et sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop.