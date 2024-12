Foxconn Tech (qui n’est pas le groupe Hon Hai/Foxconn, sa société mère) a récemment publié ses revenus d’exploitation de novembre : plus de 11,4 milliards de dollars taïwanais (NTD). C’est leur chiffre d’affaires mensuel le plus élevé depuis octobre 2021, avec une augmentation de 74 % par rapport au mois précédent et une croissance impressionnante de 223 % par rapport à l’année précédente.

Étant donné que l’entreprise n’a pas annoncé d’augmentation de revenus pour d’autres secteurs d’activité (et qu’aucune autre actualité ne va en ce sens), cette hausse spectaculaire serait probablement due à l’assemblage de la Switch 2.

À noter que ces chiffres ne signifient pas que la production de masse a débuté en novembre. Bien que les termes du contrat entre Nintendo et Foxconn Tech ne soient pas connus, les accords de fabrication prévoient souvent des délais de paiement Net 30 ou Net 60, indiquant que le règlement intervient 30 à 60 jours après la facturation. Par conséquent, la production de masse pourrait avoir commencé dès septembre.

Foxconn Tech applique les International Financial Reporting Standards (IFRS) pour ses rapports financiers. Selon les IFRS, les revenus sont comptabilisés lorsque le contrôle de l’actif est transféré au client.

Voici un extrait du rapport de Foxconn :

« Le Groupe se consacre principalement à la fabrication et à la vente de produits électroniques grand public. Les ventes sont comptabilisées lorsque le contrôle des produits a été transféré, c’est-à-dire lorsque les produits sont livrés au client, que le client a pleine discrétion sur le canal et le prix de vente des produits, et qu’il n’existe aucune obligation non satisfaite pouvant affecter l’acceptation des produits par le client. La livraison se fait lorsque les produits ont été expédiés à l’emplacement spécifique. »

Si on comprends bien, cela suggère qu’en novembre, il existait déjà (peut-être en grand nombre) de consoles complètes Switch 2 dans leurs boîtes prêtes pour la vente, transférées de Foxconn à Nintendo et probablement stockées dans un ou plusieurs entrepôts.