Bientôt sur Nintendo Switch

Wartales, le RPG tactique médiéval en monde ouvert développé par Shiro Games, s’apprête à conquérir de nouveaux territoires avec The Skelmar Invasion, un DLC sanglant prévu prochainement sur Nintendo Switch. Cette extension ajoute une carte inédite à explorer ainsi qu’une multitude de fonctionnalités demandées par la communauté. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, je vous invite à lire notre test. Découvrez-en plus sur cette aventure intense dans la vidéo ci-dessus.

Partez pour les terres autrefois libres et prospères d’Ormance, désormais occupées par les impitoyables soldats Skelmar. Libérez les baronnies locales et des châteaux fortifiés au cœur de chaque territoire en planifiant des raids stratégiques et en recrutant des rebelles locaux pour renforcer la résistance.

Formez une armée redoutable et menez-la dans des batailles de siège palpitantes contre des bastions ennemis situés au cœur des baronnies. Équipez chaque combattant avec les meilleures armes et armures pour faire face à de nouveaux adversaires équipés d’arbalètes mortelles, défendant chaque château imposant.

Une fois une baronnie libérée, consolidez la résistance en reconstruisant les colonies et garnisons en ruines d’Ormance. Chaque restauration débloque de nouvelles options de progression pour chaque membre de votre groupe de guerre. Devenez toujours plus fort, menez la bataille et libérez Ormance du contrôle des Skelmar.